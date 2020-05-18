Коронавирус

BFM.ruBFM.ruКитай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса

Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса. Размер помощи — 2 млрд долларов, отмечает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать132

Подробнее о событии

Китай предоставит 2 млрд долларов помощи пострадавшим от COVID-19 странам

Российская газета07:33

Китай направит пострадавшим от коронавируса странам $2 млрд

Известия07:20

Китай предоставит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

ТАСС06:56

Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам

РБК07:01

Си Цзиньпин призвал усилить политическую поддержку ВОЗ

RT на русском07:43

Китай призвал провести ревизию глобального реагирования на пандемию

РИА Новости07:06

Китай даст денег пострадавшим от коронавируса странам

Lenta.ru07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Общество

Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы

На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
174
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

REGNUM 01:22
1,6K
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
305
Политика

Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
692
Музыка

Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире

Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
556
Общество

В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции

В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
75
Здоровье

В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса

В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:27
36
Политика

Эрдоган и Путин провели разговор по телефону

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в понедельник телефонные переговоры, обсудив возможности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа.
ТАСС 09:23
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
1
Музыка

BBC определил величайшую песню в истории «Евровидения»

Британские телезрители выбрали величайшую песню в истории «Евровидения» — ею стала стала композиция Waterloo группы ABBA, пишет BBC.
Salt Mag 08:41
12
Общество

Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов по долгам

Ибо с 1 июня в закон "Об исполнительном производстве" вступают в силу новые поправки, которые призваны защитить от принудительного списания с клиентских счетов доходы граждан, не подлежащих взысканию - социальные пособия от государства и ряд других выплат.
Российская газета 04:10
103
Общество

В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих

Православие и Мир 05:16
37
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,6K
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
35
Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
105
Игры

Ghost of Tsushima на релизе займет не менее 50 ГБ

Ghost of Tsushima потребует 50 ГБ свободного места на жестком диске. Информацию добавили на страницу игры в PlayStation Store.
Cyber.sports.ru 05:24
Политика

Мишустин дал день на исполнение поручения Путина по выплатам медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от чиновников к 19 мая исполнить все поручения президента Владимира Путина по выплатам медикам за работу с коронавирусными пациентами.
Rambler News Service 09:01
Общество

Синоптики пообещали москвичам снег

В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
16
Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
2
Политика

Трамп отреагировал на критику Обамы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал критические высказывания в адрес своей администрации со стороны предыдущего президента Барака Обамы, обвинив своего предшественника в некомпетентности.
Вестник Кавказа 02:07
2
Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
384
Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
3,2K
Футбол

Селюк обвинил Уткина в оскорблении всего тренерского цеха России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова блогера Василия Уткина, который поддержал руководство «Локомотива» в решении уволить наставника клуба Юрия Семина.
ProstoProSport 09:05
Политика

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
7,7K
Общество

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
1
Кино

Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде

Актер поделился в своем Instagram ссылкой на эту статью, а также выразил благодарность Мартину Скорсезе, благодаря которому он занял почетное первое место.
Слово и Дело 06:03
Общество

По два укола в живот: Оксана Пушкина рассказала о своем лечении

Вести.Ru 09:07
Игры

Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом

Городской портал Новый Нижний 09:00
Кино

В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное