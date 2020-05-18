Коронавирус
BFM.ruКитай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса. Размер помощи — 2 млрд долларов, отмечает РИА Новости.
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Общество
Попова рассказала, когда в России откроются кинотеатры и спортзалы
На втором этапе, отметила Попова, откроются маленькие магазины, затем магазины побольше, а также уличная торговля.
REGNUM 06:34
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Политика
Путин дал поручения по борьбе с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с коронавирусом в Дагестане неотложная и требует неотложных мер, заявил президент России Владимир Путин и дал ряд поручений.
Lenta.ru 07:52
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru 09:45
Общество
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции
В Ростовской области начавшая действовать программа по выходу из режима самоизоляции и снятию ограничений приостановлена из-за высоких темпов распространения коронавируса.
Российская газета 05:36
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса
В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:27
Политика
Эрдоган и Путин провели разговор по телефону
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели в понедельник телефонные переговоры, обсудив возможности сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа.
ТАСС 09:23
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Музыка
BBC определил величайшую песню в истории «Евровидения»
Британские телезрители выбрали величайшую песню в истории «Евровидения» — ею стала стала композиция Waterloo группы ABBA, пишет BBC.
Salt Mag 08:41
Общество
Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов по долгам
Ибо с 1 июня в закон "Об исполнительном производстве" вступают в силу новые поправки, которые призваны защитить от принудительного списания с клиентских счетов доходы граждан, не подлежащих взысканию - социальные пособия от государства и ряд других выплат.
Российская газета 04:10
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Игры
Ghost of Tsushima на релизе займет не менее 50 ГБ
Ghost of Tsushima потребует 50 ГБ свободного места на жестком диске. Информацию добавили на страницу игры в PlayStation Store.
Cyber.sports.ru 05:24
Политика
Мишустин дал день на исполнение поручения Путина по выплатам медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от чиновников к 19 мая исполнить все поручения президента Владимира Путина по выплатам медикам за работу с коронавирусными пациентами.
Rambler News Service 09:01
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег
В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 09:46
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Политика
Трамп отреагировал на критику Обамы
Президент США Дональд Трамп прокомментировал критические высказывания в адрес своей администрации со стороны предыдущего президента Барака Обамы, обвинив своего предшественника в некомпетентности.
Вестник Кавказа 02:07
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Футбол
Селюк обвинил Уткина в оскорблении всего тренерского цеха России
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова блогера Василия Уткина, который поддержал руководство «Локомотива» в решении уволить наставника клуба Юрия Семина.
ProstoProSport 09:05
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 09:05
Кино
Звезда «Волка с Уолл-стрит» признан главным матерщинником в Голливуде
Актер поделился в своем Instagram ссылкой на эту статью, а также выразил благодарность Мартину Скорсезе, благодаря которому он занял почетное первое место.
Слово и Дело 06:03
Игры
Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом
Городской портал Новый Нижний 09:00
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55