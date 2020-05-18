«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся», — заявил он.

Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам

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