Коронавирус
ВедомостиКитай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Читать в источнике
Оценить161
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Кино
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Вечерняя Москва 03:26
Технологии
«ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки
News.ru 04:54
Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета 06:40
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году
Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
Bash.News 09:19
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Авто
Летом в России появятся две новинки от GAC
Летом текущего года в нашей стране начнутся продажи 2-х новых моделей китайской фирмы GAC Motor — минивэна GAC GN8 и кроссовера GAC GS5.
UsedCars.ru 15 мая в 09:35
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Здоровье
В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников
В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
Футбол
«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»
Москва, 18 мая 2020, 18:13 — REGNUM Московский «Спартак» воспользовался опцией выкупа форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
REGNUM 11:13
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Политика
Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку
«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
REGNUM 08:39
Армия и оружие
Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»
"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета 01:36
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Происшествия
В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома
Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.
РИА Новости 10:51
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдёт в Роттердаме.
RT на русском 16 мая в 17:46
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Футбол
Сергей Семак продолжит возглавлять «Зенит»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, продолжит и далее тренировать команду.
Inc-news.ru 10:45
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Общество
Стало известно о серьезном поражении легких отца Нурмагомедова
Стало известно о серьезном поражении легких у отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 10:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева опровергла слухи об увольнении с НТВ
RuNews24.ru вчера в 20:02
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44