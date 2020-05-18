Коронавирус

ВедомостиВедомостиКитай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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Китай предоставит 2 млрд долларов помощи пострадавшим от COVID-19 странам

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Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам

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Китай предоставит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

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Известия вчера в 18:20
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Энергетика

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Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
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