Коронавирус
ВедомостиКитай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Происшествия
Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу
В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс вчера в 10:41
Здоровье
В Подмосковье около 2 тысяч медиков заразились коронавирусом
В Подмосковье коронавирусная инфекция подтвердилась почти у 2 тысяч медиков, зафиксированы летальные исходы.
Компания 01:28
Общество
Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам
Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:41
Наука
Тесты на хомяках доказали эффективность масок против коронавируса
Доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19 ученым из Университета Гонконга помогли лабораторные хомяки.
ToDay News Ufa 02:26
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.
ТАСС 12:13
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Спорт
Адиев: «В Чечне все строго с карантином, власти держат ситуацию под контролем. Поэтому тут спокойно»
Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Sport24.ru 12:56
Общество
В Пермском крае внесены изменения в указ о самоизоляции
Региональный штаб по борьбе с коронавирусом внес уточнения в указ об ограничительных мерах на территории Пермского края.
Рифей-Пермь 11:35
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Здоровье
Доктор Мясников назвал две уникальные особенности коронавируса
Коронавирус нового типа отличается от других известных миру вирусов двумя особенностями -–способностью бессимптомных носителей заражать других и поражением пожилых людей, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 10:37
Здоровье
Путин объяснил тяжелую ситуацию с коронавирусом в Дагестане
По мнению российского лидера Владимира Путина, причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, передает РИА Новости.
Инфорос 09:09
Общество
Forbes назвал самые недооцененные российские города
На первое место в рейтинге автор материала Джаред Ранахан поставил Екатеринбург. Он назвал город "третьей столицей" России.
RuNews24.ru вчера в 23:04
Армия и оружие
Дозаправку Су-34 в воздухе показали из кабины пилота
В сети появилось видео, снятое из кабины пилота бомбардировщика Су-34 во время дозаправки в воздухе, пишет Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:01
Общество
Саратовские власти отменили разрешение на прогулки и занятия спортом
Правительство Саратовской области отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек на фоне роста заболевших COVID-19.
RT на русском 12:46
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы
Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости вчера в 05:05
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 12:44
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.
Известия 11:57
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 10:49
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Футбол
Роберто Карлос: «Даже Месси и Роналду не сравнятся с Роналдо»
Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос поделился мнением о бывшем одноклубнике Роналдо:Роналдо был лучшим на тренировках.
Soccer.ru 08:48