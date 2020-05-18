Коронавирус

ВедомостиВедомостиКитай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Читать в источнике
Комментировать164

Подробнее о событии

Китай предоставит 2 млрд долларов помощи пострадавшим от COVID-19 странам

Российская газета07:33

Китай направит пострадавшим от коронавируса странам $2 млрд

Известия07:20

Китай предоставит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

ТАСС06:56

Китай выделит $2 млрд на помощь пострадавшим от коронавируса странам

РБК07:01

Си Цзиньпин призвал усилить политическую поддержку ВОЗ

RT на русском07:43

Китай призвал провести ревизию глобального реагирования на пандемию

РИА Новости07:06

Китай даст денег пострадавшим от коронавируса странам

Lenta.ru07:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
1,7K
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
731
Происшествия

Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу

В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс вчера в 10:41
45
Здоровье

В Подмосковье около 2 тысяч медиков заразились коронавирусом

В Подмосковье коронавирусная инфекция подтвердилась почти у 2 тысяч медиков, зафиксированы летальные исходы.
Компания 01:28
128
Общество

Правительство внесло правки в документ по доплатам медикам

Правительство России исключило фразу об «отработанном времени» из документа о выделении дополнительных средств медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 10:41
9
Наука

Тесты на хомяках доказали эффективность масок против коронавируса

Доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19 ученым из Университета Гонконга помогли лабораторные хомяки.
ToDay News Ufa 02:26
286
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
110
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа

Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
4
Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.
ТАСС 12:13
347
Авто

«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
221
Спорт

Адиев: «В Чечне все строго с карантином, власти держат ситуацию под контролем. Поэтому тут спокойно»

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Sport24.ru 12:56
Общество

В Пермском крае внесены изменения в указ о самоизоляции

Региональный штаб по борьбе с коронавирусом внес уточнения в указ об ограничительных мерах на территории Пермского края.
Рифей-Пермь 11:35
7
Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
63
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
81
Здоровье

Доктор Мясников назвал две уникальные особенности коронавируса

Коронавирус нового типа отличается от других известных миру вирусов двумя особенностями -–способностью бессимптомных носителей заражать других и поражением пожилых людей, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 10:37
4
Экономика

Бизнес Чичваркина может испытывать финансовые трудности, сообщают СМИ

РИА Новости 10:26
22
Здоровье

Путин объяснил тяжелую ситуацию с коронавирусом в Дагестане

По мнению российского лидера Владимира Путина, причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, передает РИА Новости.
Инфорос 09:09
1K
Общество

Forbes назвал самые недооцененные российские города

На первое место в рейтинге автор материала Джаред Ранахан поставил Екатеринбург. Он назвал город "третьей столицей" России.
RuNews24.ru вчера в 23:04
213
Армия и оружие

Дозаправку Су-34 в воздухе показали из кабины пилота

В сети появилось видео, снятое из кабины пилота бомбардировщика Су-34 во время дозаправки в воздухе, пишет Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:01
1
Общество

Саратовские власти отменили разрешение на прогулки и занятия спортом

Правительство Саратовской области отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек на фоне роста заболевших COVID-19.
RT на русском 12:46
24
Происшествия

Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы

Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
2
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк

Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости вчера в 05:05
33
Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 12:44
183
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.
Известия 11:57
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
34
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 10:49
208
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
787
Игры

В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов

Cyber.sports.ru 07:10
924
Общество

Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
283
Футбол

Роберто Карлос: «Даже Месси и Роналду не сравнятся с Роналдо»

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос поделился мнением о бывшем одноклубнике Роналдо:Роналдо был лучшим на тренировках.
Soccer.ru 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное