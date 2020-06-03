Общество

МонаВистаМонаВистаКитай выпускает цифровой юань, угрожающий доллару и биткойну

В Китае разрабатывается новый финансовый инструмент, котоырй может "похоронить" доллар и биткойн.
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Китай выпускает цифровой юань, угрожающий доллару и биткойну

МонаВиста05:45

Цифровой юань Китая может подорвать власть доллара, биткоина и платежных систем

Блокчейн2403 июня в 09:15

Китайская цифровая валюта может бросить вызов биткоину и даже доллару

Profinance.ru03 июня в 04:02
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Армия и оружие

Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Газета.Ru вчера в 10:02
1
Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 06:04
430
Шоу-бизнес

В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»

Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
2
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
1,8K
Политика

На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
Lenta.ru 03:52
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна

РИА Новости 05:16
28
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
17
Общество

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2K
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Сама Пелагея отметила, что решила вспомнить свой стиль из 2014 года, когда она носила челку и нежную прическу на длинные волосы.
iReactor 05:19
9
Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
89
Религия

Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

В субботу перед праздником Пятидесятницы Православная Церковь совершает вселенское поминовение всех в вере почивших православных христиан.
Православие в Татарстане 05:09
7
Общество

Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
562
Здоровье

Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
1K
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
3,3K
Происшествия

Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 13:56
375
Общество

Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
ТАСС 06:39
Здоровье

В Мордовии умерли два медработника

В Мордовии подтверждены два случая смерти медицинских работников.
Вестник Мордовии 05:17
2
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса

Отказ делать прививки от коронавируса в случае создания вакцины может иметь опасные последствия.
RT на русском 06:59
3
Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
148
Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 03 июня в 06:55
117
Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
1,2K
Общество

В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло

Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
3
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $41

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС 05:00
4
Общество

В Норильске увеличили группировку по ликвидации разлива топлива

RT на русском 01:40
Транспорт

В России началось тестирование онлайн-тахографов

В России начали тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей.
RT на русском 05:03
136
Общество

В России планируют ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Водителей предлагают штрафовать на 50 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования, если в машине находятся дети.
НТВ вчера в 05:41
225
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Польша закончила первый этап работ по строительству искусственного канала на Балтийской косе.
Газета.Ru 05:02
151
Культура

Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале

С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:05
Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
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