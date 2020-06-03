Общество
МонаВистаКитай выпускает цифровой юань, угрожающий доллару и биткойну
В Китае разрабатывается новый финансовый инструмент, котоырй может "похоронить" доллар и биткойн.
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Цифровой юань Китая может подорвать власть доллара, биткоина и платежных систем
Блокчейн2403 июня в 09:15
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье
Газета.Ru вчера в 10:02
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 06:04
Шоу-бизнес
В Москве выставили на продажу квартиру рыжего из «Иванушек»
Марина Банкова, бывшая супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова, выставила на продажу трехкомнатную квартиру в Москве, ранее принадлежавшую музыканту.
Lenta.ru 03:57
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
Lenta.ru 03:52
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии захватили город Тархуна
РИА Новости 05:16
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист российской группе «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:59
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Сама Пелагея отметила, что решила вспомнить свой стиль из 2014 года, когда она носила челку и нежную прическу на длинные волосы.
iReactor 05:19
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 04:20
Религия
Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу
В субботу перед праздником Пятидесятницы Православная Церковь совершает вселенское поминовение всех в вере почивших православных христиан.
Православие в Татарстане 05:09
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Здоровье
Еще 196 заражений коронавирусом выявлено в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 5 июня, на Дону за сутки еще у 196 человек выявлено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:14
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Происшествия
Главу российского госфонда задержали
Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 13:56
Общество
Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.
ТАСС 06:39
Здоровье
В Мордовии умерли два медработника
В Мордовии подтверждены два случая смерти медицинских работников.
Вестник Мордовии 05:17
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса
Отказ делать прививки от коронавируса в случае создания вакцины может иметь опасные последствия.
RT на русском 06:59
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 03 июня в 06:55
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $41
К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС 05:00
Общество
В Норильске увеличили группировку по ликвидации разлива топлива
RT на русском 01:40
Транспорт
В России началось тестирование онлайн-тахографов
В России начали тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей.
RT на русском 05:03
Общество
В России планируют ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Водителей предлагают штрафовать на 50 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования, если в машине находятся дети.
НТВ вчера в 05:41
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Польша закончила первый этап работ по строительству искусственного канала на Балтийской косе.
Газета.Ru 05:02
Культура
Столичные кинокомпании представят новинки на международном фестивале
С 8 по 15 июня состоится международный онлайн-фестиваль российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital Edition.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 03:05
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52