Экономика

ВедомостиВедомостиКитай вышел на рекордные закупки российской нефти Urals

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«Роснефть» увеличила морской экспорт Urals на 260 000 т до 9,2 млн т. Малые производители уменьшили поставки российской нефти почти на треть до 640 000 т. В апреле танкерные поставки Urals вырастут до 8,9 млн т, это максимум с июня прошлого года — 9,92 млн т, когда морские отгрузки выросли в результате приостановки экспорта по «Дружбе» из-за загрязнения сырья органическими хлоридами.
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