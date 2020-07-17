Энергетика
Lenta.ruКитай задумал обвалить цены на нефть
На мировом рынке нефти начались проблемы из-за Китая: страна задумала обвалить цены на топливо. Весной страна закупила рекордное количество дешевого топлива и сейчас начала его продавать, пишет Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания вчера в 06:02
Автоспорт
Льюис Хэмилтон доминирует в первой тренировке Гран При Венгрии
Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон возглавил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Венгрии, а Mercedes «привезла» полсекунды всем остальным.
Autosport.com.ru 06:37
Футбол
Прохин: Михаил Кержаков шутит, что позвонит брату и больше не вызовут в сборную
В интервью пресс-службе петербургского «Зенита» Прохин заявил, что за год работы с основной командой он почувствовал другой уровень игры, вокруг него опытные футболисты, которые много где играли и выигрывали.
Нева Спорт 11:13
Футбол
Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о грядущем поединке со «Спартаком» в рамках Кубка России.
Vprognoze.ru 11:50
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Футбол
Кавазашвили заявил, что Бубнова нехорошо с психикой
Ранее ГЛАС сообщал о том, что после победы над "Вильярреалом" со счётом: 2:1, мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании.
ГЛАС.RU 03:56
Армия и оружие
Военная сводка с Донбасса, 16 июля. «Донецк оказался под гранатомётным огнём ВСУ»
На Донецком направлении боевики 79-й бригады по приказу военного преступника ЛУЦЕНКО, в нарушение норм гуманитарного права, совершили очередной террористический акт.
ИА Новороссия 15 июля в 16:53
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Экономика
Собянин: экономика Москвы восстановится за полгода
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика столицы может восстановиться от последствий пандемии в течение полугода, если не случится каких-либо «радикальных изменений».
RT на русском 11:30
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
Газета.Ru 08:26
Происшествия
На журналиста «Медиазоны» составят протокол о неповиновении полиции
Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейские сломали руку на избирательном участке во время голосования по поправкам к Конституции, вызвали в МВД.
Компания 12:31
Общество
Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку
Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Коммерсантъ 11:39
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Происшествия
В Москве экс-полицейского осудили за аферу на 1,2 миллиона долларов
По версии следствия, Хумакиев, "ссылаясь на свой авторитет и обширные связи в правоохранительных органах", убедил потерпевшего в наличии возможности организовать незаконное уголовное преследование в отношении известного бизнесмена за денежное вознаграждение в размере 1,2 миллиона долларов США.
РИА Новости 09:34
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки.
The GEEK 05:53
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
«Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Известия 12:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news 02:36
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 15 июля в 12:44
Футбол
Вадим Евсеев: дома ждут жена, дочь, собака, огород. К счастью, новый сезон скоро
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о скором начале нового сезона чемпионата России.
Чемпионат 11:52
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44