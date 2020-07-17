Энергетика

Lenta.ruLenta.ruКитай задумал обвалить цены на нефть

На мировом рынке нефти начались проблемы из-за Китая: страна задумала обвалить цены на топливо. Весной страна закупила рекордное количество дешевого топлива и сейчас начала его продавать, пишет Bloomberg.
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Китай задумал обвалить цены на нефть

Lenta.ru11:32

Bloomberg: Китай собирается обвалить цены на нефть

Pravda.Ru12:39

СМИ заявило, что Китай намерен обвалить цена на нефть

Ореанда-Новости11:53

Китай планирует обвалить цены на нефть

МонаВиста12:42

У ОПЕК новая проблема: Китай продает нефть из запасов

Profinance.ru09:14
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания вчера в 06:02
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Автоспорт

Льюис Хэмилтон доминирует в первой тренировке Гран При Венгрии

Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон возглавил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Венгрии, а Mercedes «привезла» полсекунды всем остальным.
Autosport.com.ru 06:37
Футбол

Прохин: Михаил Кержаков шутит, что позвонит брату и больше не вызовут в сборную

В интервью пресс-службе петербургского «Зенита» Прохин заявил, что за год работы с основной командой он почувствовал другой уровень игры, вокруг него опытные футболисты, которые много где играли и выигрывали.
Нева Спорт 11:13
Футбол

Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о грядущем поединке со «Спартаком» в рамках Кубка России.
Vprognoze.ru 11:50
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Политика

На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы

Lenta.ru 03:13
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Шоу-бизнес

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
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Футбол

Кавазашвили заявил, что Бубнова нехорошо с психикой

Ранее ГЛАС сообщал о том, что после победы над "Вильярреалом" со счётом: 2:1, мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании.
ГЛАС.RU 03:56
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Армия и оружие

Военная сводка с Донбасса, 16 июля. «Донецк оказался под гранатомётным огнём ВСУ»

На Донецком направлении боевики 79-й бригады по приказу военного преступника ЛУЦЕНКО, в нарушение норм гуманитарного права, совершили очередной террористический акт.
ИА Новороссия 15 июля в 16:53
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
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Экономика

Собянин: экономика Москвы восстановится за полгода

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономика столицы может восстановиться от последствий пандемии в течение полугода, если не случится каких-либо «радикальных изменений».
RT на русском 11:30
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
Газета.Ru 08:26
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Происшествия

На журналиста «Медиазоны» составят протокол о неповиновении полиции

Журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которому полицейские сломали руку на избирательном участке во время голосования по поправкам к Конституции, вызвали в МВД.
Компания 12:31
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Общество

Строители «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку

Напомним, сегодня утром, 17 июля, несколько сотен рабочих, завершающих строительство «Лахта Центра», объявили забастовку, потребовав от компании-работодателя выплаты зарплаты за предыдущие месяцы.
Коммерсантъ 11:39
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Происшествия

В Москве экс-полицейского осудили за аферу на 1,2 миллиона долларов

По версии следствия, Хумакиев, "ссылаясь на свой авторитет и обширные связи в правоохранительных органах", убедил потерпевшего в наличии возможности организовать незаконное уголовное преследование в отношении известного бизнесмена за денежное вознаграждение в размере 1,2 миллиона долларов США.
РИА Новости 09:34
Игры

Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео

Контроллер DualSense, который появится вместе с PlayStation 5, впервые анонсировали ещё в апреле, а несколько дней назад инсайдеры показали фото новинки.
The GEEK 05:53
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Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
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Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

«Сегодня представители Адам Кинзингер, Абигейл Спанбергер и заместитель председателя комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол внесли законопроект, который вводит санкции против властей Турции за закупку ими систем противоракетной обороны С-400 у Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Известия 12:38
3
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news 02:36
19
Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
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Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
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Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 15 июля в 12:44
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Общество

Кадыров обязал чеченцев подписаться на телеканал «Грозный» в соцсетях

Компания 10:27
Общество

Аксенов сообщил о решении проблем с доставкой топлива в Крым по мосту

Газета.Ru 10:50
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Футбол

Вадим Евсеев: дома ждут жена, дочь, собака, огород. К счастью, новый сезон скоро

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о скором начале нового сезона чемпионата России.
Чемпионат 11:52
Общество

Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке

Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
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Политика

В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией

В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
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