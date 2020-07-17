Энергетика

Lenta.ruLenta.ruКитай задумал обвалить цены на нефть

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На мировом рынке нефти начались проблемы из-за Китая: страна задумала обвалить цены на топливо. Весной страна закупила рекордное количество дешевого топлива и сейчас начала его продавать, пишет Bloomberg.
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Китай задумал обвалить цены на нефть

Lenta.ru11:32

У ОПЕК новая проблема: Китай продает нефть из запасов

Profinance.ru09:14
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
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