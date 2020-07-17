Энергетика
Lenta.ruКитай задумал обвалить цены на нефть
На мировом рынке нефти начались проблемы из-за Китая: страна задумала обвалить цены на топливо. Весной страна закупила рекордное количество дешевого топлива и сейчас начала его продавать, пишет Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Происшествия
Сильнейший ливень затопил Ростов-на-Дону и смыл горожан с улиц
Сильнейший ливень в Ростове-на-Дону привел к потопу в городе. Мощные потоки дождевой воды буквально смывали людей с улиц.
Lenta.ru 07:19
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Политика
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском 11:47
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Авто
Renault представил электрический минивэн Zoe Van
За счет использования аккумуляторной батареи на 52 кВт/ч запас хода Zoe Van составит 395 км без дополнительной зарядки.
CarsWeek.ru 09:48
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Корейская компания Hyundai сообщила об отзыве в РФ 18 563 вседорожников Hyundai Santa Fe.
Новые автомобили 11:17
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com вчера в 03:14
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
Общество
Восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Иркутской области
Восемь выпускников школ Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщает правительство региона.
Сибирские Новости 05:32
Экономика
ВТБ на Дальнем Востоке провел первую онлайн-выдачу ипотеки
ВТБ совместно с группой компаний ПИК провел на Дальнем Востоке первую онлайн-выдачу ипотечного кредита.
Кам 24 вчера в 20:36
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Evo-rus.com 11:21
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Музыка
Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов
Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.
Pokatim.ru 08:00
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
Интерфакс вчера в 13:47
Экономика
В Госдуме высказались о компенсации вкладов времен СССР
Речь идет о компенсации сбережений, помещенных россиянами в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по вкладам в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.
URA.Ru 06:44
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt по качеству геймплея и рейтингам у игроков.
Дни24 04:35
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Футбол
РФС оштрафовал Карпина, Кикнадзе и Медведева
Комитет по этике РФС рассмотрел дела наставника «Ростова» Валерия Карпина, гендиректора «Зенита» Александра Медведева, а также гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 09:05
Общество
Медики назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Москва, 17 июля 2020, 18:36 — REGNUM Вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 сможет приниматься всеми за исключением людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
REGNUM 11:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков публично рассказал об отношениях с Татьяной Навкой
В своем недавнем интервью на радио Песков рассказал о своих отношениях с женой Татьяной Навкой.
Bimru.ru 09:54
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Политика
Власти Приморья ответили на сообщения о запугивании жителей COVID-19
Провокацией назвал информацию о рассылке региональными властями инструкции журналистам по запугиванию жителей, участвующих в несанкционированных митингах в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, риском заражения коронавирусом,заместитель губернатора Антон Волошко, 12 июля сообщает РБК.
ИА Красная Весна 09:49
Общество
Строители ВПП устроили забастовку в Шереметьево
Коммерсантъ 07:25
Финансы
Биржевой курс евро превысил 82 рубля впервые с начала мая
В пятницу, 17 июля, курс евро на Московской бирже впервые с 4 мая поднимался выше уровня 82 руб./€. В ходе торгов он поднимался до отметки 82,09 руб./€, что на 60 коп. выше закрытия торгов предыдущего дня.
Коммерсантъ 10:05
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру вчера в 09:48