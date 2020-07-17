Энергетика

Lenta.ruLenta.ruКитай задумал обвалить цены на нефть

На мировом рынке нефти начались проблемы из-за Китая: страна задумала обвалить цены на топливо. Весной страна закупила рекордное количество дешевого топлива и сейчас начала его продавать, пишет Bloomberg.
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Китай планирует обвалить цены на нефть

МонаВиста12:42

Bloomberg: Китай собирается обвалить цены на нефть

Pravda.Ru12:39

Китай задумал обвалить цены на нефть

Lenta.ru11:32

СМИ заявило, что Китай намерен обвалить цена на нефть

Ореанда-Новости11:53

У ОПЕК новая проблема: Китай продает нефть из запасов

Profinance.ru09:14
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Экономика

Собянин ожидает восстановления экономики Москвы в течение полугода

Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы.
Коммерсантъ 11:48
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Шоу-бизнес

Внучка королевы Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа

Британская принцесса Беатриса тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi).
Lenta.ru 12:41
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 09:36
24
Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
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Гаджеты

Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1

Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 06:50
6
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
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Политика

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
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Футбол

«Химки» отказались от выхода в РПЛ в следующем сезоне

«Химки» находятся на втором месте по результатам сезона ФНЛ, который завершился досрочно. Клуб получил право по повышение класса.
CT news 04:57
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Общество

США скрыли информацию о массовых заражениях в стране

По последним данным, число зараженных в США превысило 3,5 миллиона. От осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, погибло 138 358 человек.
Lenta.ru 08:52
2
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
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Общество

Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
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Музыка

Сергей Дружко «вернулся в YouTube» ролью в клипе про рептилоидов

Источник фото: YouTube Звезда многочисленных «мемов», интернет-шуток, вернулся ролью сыщика, искателя паранормального, в частности рептилоидов, о которых идёт визуальное повествование в клипе.
Pokatim.ru 08:00
Автоспорт

Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Газета.Ru 06:53
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Происшествия

В Калининграде выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы

Следователи выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы в Калининградской области.
RT на русском 11:22
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Игры

Paradox Interactive купила создателей Surviving the Aftermath

Игромания.ру 10:27
Игры

Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»

Ubisoft показала дебютные скриншоты Prince of Persia: The Dagger of Time.
Игромания.ру 10:48
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Общество

В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
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Происшествия

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму.
РБК 10:48
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Общество

Навальному предъявили подписку о невыезде по делу о клевете

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что ему предъявили подписку о невыезде.
Gazeta.SPb 05:51
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Политика

На Украине у задержанного изъяли медали в честь 75-летия Победы

Lenta.ru 03:13
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Здоровье

Кузбассовцы стали реже болеть коронавирусом

С 11 по 17 июля число новых пациентов увеличилось на 16% — 370 человек. Показатель прироста резко понизился, 10 июля он составлял 26%.
Сибдепо 09:34
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Политика

Мишустин назвал интеграцию России и Белоруссии равноправной

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва говорит о независимой интеграции с Минском, и возможности экономического сотрудничества должны быть абсолютно взаимными и равноправными.
РИА Новости 12:11
Происшествия

СМИ сообщили об изнасиловании в Москве бывшей ведущей музыкального канала

Бывшая ведущая музыкального телеканала, личность которой не раскрывается, подала заявление об изнасиловании, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 11:07
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Шоу-бизнес

Стас Пьеха показался поклонникам лысым и с усами

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