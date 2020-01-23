Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаКитай закрыл город, откуда вышел смертельно опасный вирус

Город Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV, закрыт по решению китайских властей. Сроки действия запрета на выезд не оговорены. Поезда, самолеты и автобусы из Уханя временно не отправляются.
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Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

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Город-источник нового коронавируса в Китае официально закрыли

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В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
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Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца

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Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

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Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° вчера в 02:33
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Израиль и РФ подписали исторический договор об усыновлении

Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
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Эвелина Бледанс устроилась посмотреть фильм полностью обнаженной

В своем инстаграм Эвелина Бледанс часто публикует пикантные фото из своей жизни, но в этот раз она по-настоящему удивила.
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Сообщения о минировании детсадов в Благовещенске оказались ложными

RT на русском вчера в 23:46
Армия и оружие

Руководитель ДОСААФ рассказал о работе поисковиков

Поисковые отряды ДОСААФ России за год нашли останки 1711 советских воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и не были должным образом захоронены во время боев.
Московский Комсомолец вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Политика

Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора

Игорь Краснов принес присягу во время вступления в должность генпрокурора России.
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Экономика

Сбербанк снова стал самым дорогим российским брендом

Британская консалтинговая компания Brand Finance признала Сбербанк самым дорогим брендом среди российских компаний.
Lenta.ru вчера в 08:33
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СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией

Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Известия вчера в 21:08
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Екатерина Четошникова ответила на нападки в адрес Молодежного правительства

Московский Комсомолец вчера в 05:55
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«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
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Радио Комсомольская правда вчера в 00:41
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Происшествия

В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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Рамблер вчера в 00:42
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Музыкант назвал экс-коллегу аферисткой На днях в Сети появилась новсть о том, что у Андрея Григорьева-Апполонова есть внебрачный сын, матерью которого, якобы, является бывший тур-менеджер группы "Иванушки International" Леся Сазыкина.
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Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
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Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
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Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
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Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:05
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