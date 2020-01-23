Общество
Радио Комсомольская правдаКитай закрыл город, откуда вышел смертельно опасный вирус
Город Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV, закрыт по решению китайских властей. Сроки действия запрета на выезд не оговорены. Поезда, самолеты и автобусы из Уханя временно не отправляются.
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Власти Уханя временно заблокируют сообщение с городом из-за вируса
Национальная служба новостейвчера в 15:29
Китайские власти запретили жителям Уханя покидать город из-за нового типа коронавируса
Народные новостивчера в 16:39
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