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Вести.Ru
Вести.Ru

Китай закрыл все порты: РФ добивается сохранения поставок рыбы

Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести переговоры с китайской стороной и совместными усилиями обеспечить безопасные поставки российской рыбной продукции в китайские порты. Ведомствам поручено сообщить российским экспортерам требования Китая по защите от COVID-19.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Российской рыбе перекрыли Китай

Экспорт остановлен из-за карантинных мер Крупнейший импортер российской рыбной продукции — Китай — закрыл все порты для приема грузов.
Коммерсантъ22 декабря в 08:51
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Российская газета

Уловно наказуемые

Российская газетавчера в 12:41
News.ru

Китай закрыл порты для выгрузки российской рыбы

News.ru22 декабря в 11:16
ТАСС

Абрамченко поручила провести переговоры с КНР об открытии портов для российской продукции

ТАССвчера в 04:38
Forbes

Китай приостановил импорт российской рыбы из-за угрозы COVID-19

Forbes22 декабря в 13:43
Царьград

Закрыт последний порт: Китай отказался от русской рыбы из-за страха перед COVID

Царьград22 декабря в 12:54
Коммерсантъ

Абрамченко поручила решить с Китаем вопрос о поставках российской рыбы

Коммерсантъвчера в 05:45
Говорит Москва

Китай приостановил импорт российской рыбы

Говорит Москва22 декабря в 09:25

Власти КНР рекомендовали Джеку Ма не покидать страну после отмены IPO Ant

Власти Китая рекомендовали основателю китайского гиганта онлайн-ретейла Alibaba Джеку Ма не выезжать из страны после отмены IPO его дочерней финтех-компании Ant Group, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
РБКвчера в 12:09

В Приморье к банкротству готовится очередной кредитный кооператив

В Приморье очередь дошла до кредитного потребительского кооператива "Уссурийск ДВ", созданного в рамках реорганизации хабаровского кредитного потребительского кооператива "Первый Дальневосточный", сообщает ИА PrimaMedia.
PrimaMedia.ru23:00