с чего всё началось

Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.

Наука Нобелевские лауреаты: Джордж Портер Лауреат Нобелевской премии по химии 1967 года (1/4 премии, совместно с Рональдом Норришем, вторую половину премии получил Манфред Эйген).

Политика Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.

Политика Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.

Здоровье Воронежская областная больница закупила 78 кг красной икры В пресс-службе регионального департамента здравоохранения пояснили, что икру приобрели для пациентов больницы за счет сложившейся экономии денег в размере около 2 млн рублей.

Хоккей ЦСКА обыграл «Локомотив», ярославцы потерпели 4-е поражение подряд ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0). Самым результативным игроком встречи стал нападающий москвичей Максим Шалунов (2+0).

Общество В США запретили «родильный туризм» Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.

Политика США расширили санкции против Ирана США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.

Футбол Чемпион мира Подольски стал одноклубником Кудряшова Детали соглашения пока не разглашаются. 34-летний чемпион мира-2014 уже играл в Турции — в составе «Галатасарая» с 2015 по 2017 год.

Футбол Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с "Ливерпулем" в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.

Политика Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».

Политика В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере «30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.