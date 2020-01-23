Общество
РБККитай закрыл второй город из-за коронавируса
Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.
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Наука
Нобелевские лауреаты: Джордж Портер
Лауреат Нобелевской премии по химии 1967 года (1/4 премии, совместно с Рональдом Норришем, вторую половину премии получил Манфред Эйген).
Игры
Cyberpunk 2077: дата выхода на PS4 перенесена – причины
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Футбол
Черчесов считает аренду Кокорина в «Сочи» разумным решением
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Зенит» готов продлить контракт с Семаком.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
Главой Пенсионного фонда назначен Максим Топилин
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Общество
«Известия»: из законов РФ могут убрать понятие МРОТ
Из Гражданского кодекса России может исчезнуть определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Здоровье
Воронежская областная больница закупила 78 кг красной икры
В пресс-службе регионального департамента здравоохранения пояснили, что икру приобрели для пациентов больницы за счет сложившейся экономии денег в размере около 2 млн рублей.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
«Новатэк» и Минфин определились с финансированием терминала «Утренний»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из госказны «Новатэку» на терминал «Утренний» выделят 103,6 млрд рублей в рамках федерального проекта «Северный морской путь».
Политика
В России работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий
Как сообщает ToDay News Ufa, президент Российской Федерация имел ввиду постоянный ростом пенсий работающих пенсионеров.
Общество
Блогер из Магнитогорска на «Давай поженимся» напугала жениха губами
Жительница Магнитогорска и известный блогер Алекса Девил попытала счастье на шоу «Давай поженимся», однако напугала жениха огромными губами.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Локомотив», ярославцы потерпели 4-е поражение подряд
ЦСКА в гостях обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:0). Самым результативным игроком встречи стал нападающий москвичей Максим Шалунов (2+0).
Общество
В США запретили «родильный туризм»
Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Политика
США расширили санкции против Ирана
США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.
Футбол
Чемпион мира Подольски стал одноклубником Кудряшова
Детали соглашения пока не разглашаются. 34-летний чемпион мира-2014 уже играл в Турции — в составе «Галатасарая» с 2015 по 2017 год.
Общество
В Москве в пятницу выпадут сразу три вида осадков
Снег, мокрый снег, дождь и плюсовая температура ожидаются в Москве в пятницу днем.
Футбол
Эшпириту Санту высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем»
Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту в преддверии матча с "Ливерпулем" в 24-м туре АПЛ высказался о том, что нужно его команде для качественного выступления в этой встрече.
Кино
Marvel начала работу над сиквелом «Капитана Марвел»
Армия и оружие
Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО
Футбол
Трансфер Фернандеша из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» сорвался
Ожидаемый трансфер полузащитника «Спортинга» и сборной Португалии Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед» сорвался, утверждает The Sun.
Политика
Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту
Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».
Политика
В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в документе.
Авто
General Motors показала беспилотный шаттл Origin
Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
Наука
В Китае нашли предполагаемый источник нового коронавируса
Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могли стать змеи. К такому мнению пришли ученые из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.