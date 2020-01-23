Общество

РБКРБККитай закрыл второй город из-за коронавируса

Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.
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с чего всё началось
Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет
 BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.
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