Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руКитай закупил у России рекордный объем нефти

Китай купил у России 1,6 млн тонн нефти, пользуясь низкими ценами на российскую марку Urals и падением спроса в Европе, пишут СМИ. Эта закупка является рекордной, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Китай купил рекордное количество российской нефти

БИЗНЕС Online14:46

Китай закупает рекордные объемы российской нефти на фоне снижения спроса в Европе

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Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

ТАСС08:36

Reuters: Китай закупает у России рекордные объёмы нефти

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Китай закупил у России рекордный объем нефти

Взгляд.ру08:41

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Газета.Ru10:02

Китай начал скупать нефть Urals на фоне снижения спроса в Европе

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