Энергетика
Взгляд.руКитай закупил у России рекордный объем нефти
Китай купил у России 1,6 млн тонн нефти, пользуясь низкими ценами на российскую марку Urals и падением спроса в Европе, пишут СМИ. Эта закупка является рекордной, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
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Эксперт добавил, что к концу 2020 года курс рубля может сформироваться на уровне 73 (плюс / минус 2) рубля за доллар.
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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
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Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
Экономика
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Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
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Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии
Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила, почему коронавирус практически беспрепятственно охватил европейскую страну.
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Как оплатят нерабочую неделю в марте
В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня 2020 года.
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Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
Политика
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Экономика
Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты
О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Происшествия
ГИБДД проведет очередную облаву на водителей
ГИБДД организуют очередные профилактические мероприятия, направленные на пресечение управления автомобиля в нетрезвом виде.
Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов
Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
Происшествия
В Китае от хантавируса скончался мужчина
Тест на коронавирус COVID-19 у мужчины был отрицательным, но пациент скончался через три часа после госпитализации - врачи не смогли справиться с инфекцией.
Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
"Джентльмены" Гая Ричи стали самым кассовым фильмом режиссера в России.
Общество
Путин объявил о каникулах по потребительским и ипотечным кредитам
Президент Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Экономика
Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу
Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
Киберспорт
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Экономика
«Аптечная сеть 36,6» может закрыть часть точек
"Аптечная сеть 36,6", объединяющая 1,4 тыс. точек "36,6" и "Горздрав", ведет переговоры с арендодателями по вопросу снижения стоимости аренды, не исключает закрытия части точек в торговых центрах.