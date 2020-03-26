Китай купил у России 1,6 млн тонн нефти, пользуясь низкими ценами на российскую марку Urals и падением спроса в Европе, пишут СМИ. Эта закупка является рекордной, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Общество Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.

Политика Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России «Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Политика Немецкий депутат призвал снять с России санкции Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.

Происшествия Пожар в жилом доме в Екатеринбурге ликвидировали Возгорание в двухэтажном одноподъездном деревянном доме в Екатеринбурге полностью ликвидировано, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС России.

Экономика Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.

Политика Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.

Политика Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

Экономика Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.

Биатлон Резцова назвала депутатство Шипулина «желанием набить карман» Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова подвергла критике действия бывшего лидера сборной России Антона Шипулина, ставшего депутатом Государственной думы в сентябре 2019 года.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Религия РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом «Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.

Политика В России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.