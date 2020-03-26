Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руКитай закупил у России рекордный объем нефти

Китай купил у России 1,6 млн тонн нефти, пользуясь низкими ценами на российскую марку Urals и падением спроса в Европе, пишут СМИ. Эта закупка является рекордной, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Китай купил рекордное количество российской нефти

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:46

Reuters: Китай закупает у России рекордные объёмы нефти

News.ruвчера в 08:58

Reuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене

Газета.Ruвчера в 10:02

Китай закупает рекордные объемы российской нефти на фоне снижения спроса в Европе

Вести.Ruвчера в 12:37

Китай закупил у России рекордный объем нефти

Взгляд.рувчера в 08:41

Reuters: Китай закупил у России рекордные 1,6 млн тонн нефти

ТАССвчера в 08:36

Китай начал скупать нефть Urals на фоне снижения спроса в Европе

Телеканал 360°вчера в 07:05
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Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Общество

Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАСС вчера в 19:02
Финансы

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
RT на русском вчера в 09:30
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Российская газета вчера в 15:18
Политика

Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России

«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
RT на русском вчера в 07:14
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Политика

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Экономика

В Moody`s подсчитали потери банков от кредитных каникул из-за COVID-19

Более 150 млрд рублей потеряют банки от введения в России кредитных каникул из-за коронавируса, заявили аналитики Moody`s 27 марта в опубликованном отчете, выложенном на официальном сайте организации.
Красная весна вчера в 22:10
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Политика

Немецкий депутат призвал снять с России санкции

Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия

Пожар в жилом доме в Екатеринбурге ликвидировали

Возгорание в двухэтажном одноподъездном деревянном доме в Екатеринбурге полностью ликвидировано, сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС России.
ТАСС вчера в 22:13
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце раскрыла причину развода с Павлом Прилучным

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце рассказала об истинных причинах развода с актером Павлом Прилучным.
НТВ 25 марта в 07:41
Экономика

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБК вчера в 17:00
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Политика

Путин предупредил на саммите G20 о последствиях пандемии коронавируса

Взгляд из России Владимир Путин дал мрачный прогноз - проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.
РИА Новости вчера в 14:39
Происшествия

В Астраханской области подтверждён первый случай коронавируса

Астрахань, 26 марта 2020, 19:47 — REGNUM В Астраханской области выявлен первый условно подтверждённый случай инфицирования коронавирусом.
REGNUM вчера в 12:47
Экономика

Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
RT на русском вчера в 16:51
Биатлон

Резцова назвала депутатство Шипулина «желанием набить карман»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова подвергла критике действия бывшего лидера сборной России Антона Шипулина, ставшего депутатом Государственной думы в сентябре 2019 года.
РБК 24 марта в 11:03
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Футбол

Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинского турнира

Букмекеры принимали ставки на матч Кубка «Азов», который должен был проходить в Бердянске.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:31
Происшествия

Установлены личности подростков, напавших на детей в ТЦ Уфы

В торговом центре Уфы подростки избили несколько детей. Изначально предполагалось, что нападавшие принадлежат к движению АУЕ.
UfacityNews.ru вчера в 23:43
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Голос времени 25 марта в 09:13
Происшествия

На Кубе от коронавируса умер россиянин

На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вести.Ru вчера в 12:50
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
Религия

РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом

«Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона», — заявили в Московской патриархии.
РБК вчера в 15:50
Происшествия

Власти Москвы заявили о пойманном с помощью камер нарушителе карантина

Московская полиция доставила в стационар пациента с новым типом коронавируса, который нарушил условия домашнего лечения.
РБК вчера в 21:13
Армия и оружие

Число зараженных моряков на авианосце ВМС США увеличилось в разы

Число моряков на флагманском авианосце ВМС США "Теодор Рузвельт" (Theodore Roosevelt), которые заразились коронавирусом, стремительно увеличивается, сообщает CNN.
Российская газета вчера в 19:23
Политика

В России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.
Известия вчера в 16:16
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 25 марта в 11:46
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