Энергетика
Взгляд.руКитай закупил у России рекордный объем нефти
Китай купил у России 1,6 млн тонн нефти, пользуясь низкими ценами на российскую марку Urals и падением спроса в Европе, пишут СМИ. Эта закупка является рекордной, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Китай закупает рекордные объемы российской нефти на фоне снижения спроса в Европе
Вести.Ruвчера в 12:37
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