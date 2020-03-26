Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руКитай закупил у России рекордный объем нефти

Китай купил у России 1,6 млн тонн нефти, пользуясь низкими ценами на российскую марку Urals и падением спроса в Европе, пишут СМИ. Эта закупка является рекордной, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Китай приобрел рекордное количество российской нефти

БИЗНЕС Onlineвчера в 14:46

Китай закупил у России рекордный объем нефти

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Reuters: Китай закупил у России 1,6 миллиона тонн нефти по низкой цене

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Китай закупает рекордные объемы российской нефти на фоне снижения спроса в Европе

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Китай начал скупать нефть Urals на фоне снижения спроса в Европе

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Силовики защищаются от коронавируса

Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
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Сбербанк введет новую комиссию за переводы

Сбербанк убирает комиссию за денежные переводы в размере 1 процента между своими клиентами, имеющими различные счета в разных регионах Российской Федерации, так именуемый «банковский роуминг».
Evo-rus.com вчера в 08:34
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Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
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У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у певца Льва Лещенко подтвердился COVID-19.
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Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит

По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
РБК вчера в 22:59
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:49
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Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны 25 марта объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с пандемией коронавируса.
Губерния-33 25 марта в 09:32
Футбол

«Реал» готов отпустить Марсело в «Ювентус»

Защитник "Реала" Марсело может продолжить карьеру в Серии А.Несколько европейских клубов интересуются 31-летним футболистом, несмотря на провальный для него сезон.
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Здоровье

В Севастополе выявили первые пять случаев заражения коронавирусом

Первые пять случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе, все заболевшие вернулись из зарубежных поездок, сообщил глава города Михаил Развожаев.
РИА Новости 03:55
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Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
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Последняя песня Юлии Началовой вышла спустя год после ее смерти

МИР 24 вчера в 09:47
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Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Экономика

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
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Биолог рассказала об иммунитете у переболевших коронавирусом

Как сообщает ToDay News Ufa, в интервью «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова рассказала, что пока неизвестно, как долго у переболевших COVID-19 сохранится иммунитет.
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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

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Армия и оружие

Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

Российские войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты с 25 по 28 марта проводят учения по локализации угроз, связанных с распространением опасных инфекций, в частности коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:06
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Максим Галкин пошутил про нефтяную скважину Аллы Пугачевой

Про Максима Галкина и Аллу Пугачеву нередко пускают слухи – особенно об их баснословном богатстве.
Lisa.ru 25 марта в 14:15
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В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

ТАСС вчера в 08:54
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
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Борис Акунин заявил, что заразился коронавирусом

Афиша Daily вчера в 10:50
Общество

Губернатор Куйвашев ввел в Свердловской области карантин

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке деятельности развлекательных организаций, торговых центров и запрете массовых мероприятий.
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Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Каждая пятая компания собирается урезать своим сотрудникам зарплату, а каждая третья уже перевела штат на удаленный режим работы, снизив оклады или сократив штат.
Газета.Ru 02:41
Армия и оружие

Испания просит НАТО о помощи, но альянс молчит

Испания просит помощи у союзников Понимая, что самостоятельно справиться с эпидемией страна не сможет, министерство обороны Испании попросило помощи у НАТО.
Pravda.Ru вчера в 02:34
Общество

Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАСС вчера в 19:02
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В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело

В Екатеринбурге по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме возбуждено уголовное дело.
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Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки стало известно о семи новых случаях коронавируса, общее число заразившихся достигло 14 человек.
Lenta.ru 03:11
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