Будьте в Плюсе

Китай за месяц нарастил ввоз необработанного золота из России почти в девять раз

Импорт золота из России в Китай в июле 2022 года достиг $108,8 млн — в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн), следует из данных Главного таможенного управления КНР, изученных РБК.
РБК
До февраля 2022 года российский экспорт золота в основном направлялся в Великобританию (лондонский золотой рынок) — $15,2 млрд за весь прошлый год, или 84% всех поставок.
РБК
В конце июня страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота из России.
РБК
Китай в 2021 году импортировал российского золота на $237 млн.
SIA.ru

Подробнее о событии

РБК: Китай увеличил импорт российского золота более чем в 8 раз
Газета.Ruвчера в 02:56
Китай нарастил ввоз золота из России более чем в 8 раз
РБКвчера в 01:00
Самое цитируемое
Из-за антироссийских санкций Китай в 8,5 раза увеличил импорт золота из России
Общественная служба новостейвчера в 06:49
Китай за месяц нарастил ввоз необработанного золота из России почти в девять раз
Forbesвчера в 05:20
В июле Китай увеличил закупки российского золота в 50 раз по сравнению с прошлым годом
Lenta.ruвчера в 03:57
Китай на фоне санкций Запада в июле в 8,5 раза увеличил импорт золота из России
ТАССвчера в 06:23
Россия в восемь раз увеличила экспорт золота в Китай в июле
Накануне.Ruвчера в 01:40

Интересное

Участники конференции по ядерному оружию не согласовали итоговый документ

Итоговые документы конференции подтверждали продление договора на последующие пять лет, однако в 1995 году соглашение продлили бессрочно.
РБК20:29

Представитель МИД Захарова отвергла призыв Госдепа забыть, что Косово входит в Сербию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв спецпредставителя США забыть, что самопровозглашенная республика Косово — это Сербия одним словом — "никогда".
РИА Новости17:58

Жительница Британии Магуайр назвала «катастрофой» прием беженцев с Украины в своем доме

Жительница Британии Клара Магуайр назвала «катастрофой» опыт по приему беженцев с Украины в своем доме.
Lenta.ru20:18

«Прайм»: офтальмолог Адамян посоветовала сидеть в телефоне не более 2 часов в день

«Многие люди, длительно и часто использующие смартфоны, жалуются на частые головные боли, головокружения, тошноту, слабость, быструю утомляемость, нарушения памяти и внимания — так называемые астенопические жалобы» — подчеркивает Адамян.
Lenta.ru21:22

РФ назвала «лживые заявления по Украине» причиной неэффективной работы конференции ДНЯО

Десятая конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) стала «политическим заложником» тех, кто помешал достичь итоговой договоренности между участниками лживыми заявлениями по Украине, заявил замглавы делегации России Андрей Белоусов.
Известия21:23

Сокуров не поддержал идею Михалкова о запрете фильмов с подкинувшими РФ артистами

Ранее Никита Михалков высказал идею, чтобы отменить показы всех фильмов с артистами, которые покинули Россию из-за спецоперации на Украине.
CT newsвчера в 14:13

Мурат Гассиев получит чемпионский пояс в случае победы над Карлоусом Уэлчем

Российский боксер провел 29 боев на профессиональном ринге и одержал 28 побед. На счету Карлоуса Уэлча 21 выигрыш в 24 поединках.
Sport24.ru24 августа в 09:00

МК: Хабенский чуть не ушел с церемонии открытия кинофестиваля из-за вопроса журналиста

Актер Константин Хабенский чуть не ушел с церемонии открытия Московского международного кинофестиваля из-за вопроса журналиста, пишет mk.ru.
Газета.Ruвчера в 16:26

Чешский министр Блажек заявил, что рост цен на энергию в Европе грозит революцией в ЕС

Стремительный рост цен на энергию в Европе может привести к революцией в Европе и ставит под угрозу политическую систему Чехии.
Lenta.ru21:31

Медведев напомнил об основаниях для применения ядерного оружия

Военная доктрина России содержит четыре основания для применения ядерного оружия, напомнил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.
РБК21:47