Импорт золота из России в Китай в июле 2022 года достиг $108,8 млн — в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн), следует из данных Главного таможенного управления КНР, изученных РБК.
«Многие люди, длительно и часто использующие смартфоны, жалуются на частые головные боли, головокружения, тошноту, слабость, быструю утомляемость, нарушения памяти и внимания — так называемые астенопические жалобы» — подчеркивает Адамян.
Десятая конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) стала «политическим заложником» тех, кто помешал достичь итоговой договоренности между участниками лживыми заявлениями по Украине, заявил замглавы делегации России Андрей Белоусов.