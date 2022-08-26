Импорт золота из России в Китай в июле 2022 года достиг $108,8 млн — в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн), следует из данных Главного таможенного управления КНР, изученных РБК .