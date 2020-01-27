Общество
Российская газетаКитай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия. Об этом стало известно из опубликованного в понедельник специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Шоу-бизнес
У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE опустилась до 59,31 доллара за баррель, следует из данных торгов по состоянию на 5.52 мск.
Общество
Пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ закрыт до 1 февраля
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Футбол
«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6
Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике
В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Онколог прокомментировал гипотезу передачи рака от человека к человеку
Российский врач-онколог прокомментировал гипотезу канадских ученых-медиков передачи рака от человека к человеку.
Политика
Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса
Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Музыка
«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш
Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Здоровье
В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
Пять случаев заболевания новым коронавирусом из Китая зафиксированы в США, сообщает центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC).
Авто
Названы самые непопулярные японские автомобили в РФ
Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Гаджеты
Redmi работает над созданием недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch
В Сети появилась информация о том, что китайская компания Redmi работает над созданием бюджетного аналога «умных» часов Xiaomi Mi Watch.Как стало известно, индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE.
Общество
В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам
По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Общество
В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса
«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению Губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Политика
Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов
Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны.
Общество
В России могут запретить свободную продажу полицейской формы
Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Экономика
Гречневая крупа в России подорожала за год почти на 50%
Аналитики IT-компании «Эвотор» подсчитали, что средние цены на гречневую крупу в России в 2019 году выросли почти на 50%.
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Общество
В Барнауле закрылась известная кофейня Granmulino
Некогда популярная кофейня Granmulino закрылась в Барнауле.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.