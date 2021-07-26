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Экономика

Китай запретил образовательным стартапам зарабатывать

Акции китайских компаний падают уже несколько месяцев.
Комсомольская правда
Образовательные стартапы в Китае обесценились за один день.
Smotrim.ru
Официальная позиция властей - местные компании должны размещаться не в США, а на китайских биржах.
Комсомольская правда
Напомню, первым под удар регулятора попал финансовый стартап Ant Group, принадлежащий основателю Alibaba Джеку Ма.
Smotrim.ru

Подробнее о событии

Великий китайский обвал: Станет ли он началом нового мирового кризиса

Комсомольская правда00:00

Bloomberg: стоимость акций китайских компаний на американских биржах обвалилась на 769 млрд долларов из-за госрегулирования IT-сферы

Новая газетавчера в 08:21

«Китайскому Uber» грозит крупный штраф

Computerworld Россия26 июля в 12:59

Китай запретил образовательным стартапам зарабатывать

Smotrim.ru26 июля в 12:54
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