Smotrim.ruКитай запретил образовательным стартапам зарабатыватьАкции китайских компаний падают уже несколько месяцев.Комсомольская правдаОбразовательные стартапы в Китае обесценились за один день.Smotrim.ruОфициальная позиция властей - местные компании должны размещаться не в США, а на китайских биржах.Комсомольская правдаНапомню, первым под удар регулятора попал финансовый стартап Ant Group, принадлежащий основателю Alibaba Джеку Ма.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВеликий китайский обвал: Станет ли он началом нового мирового кризисаКомсомольская правда00:00Bloomberg: стоимость акций китайских компаний на американских биржах обвалилась на 769 млрд долларов из-за госрегулирования IT-сферыНовая газетавчера в 08:21«Китайскому Uber» грозит крупный штрафComputerworld Россия26 июля в 12:59Китай запретил образовательным стартапам зарабатыватьSmotrim.ru26 июля в 12:54Показать ещёОценитьПоделиться