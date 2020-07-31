Последний, 55-й спутник ситемы Beidou-3 был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня. Beidou - глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС.

с чего всё началось

Китайские власти объявили о запуске национальной навигационной системы Beidou, которая составит конкуренцию российской Глонасс и американскому GPS. В церемонии открытия приняли участие чиновники высшего эшелона руководства страны, сообщает ТАСС.

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