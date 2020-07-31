Технологии

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейКитай запустил аналог Глонасс и GPS

Китайские власти объявили о запуске национальной навигационной системы Beidou, которая составит конкуренцию российской Глонасс и американскому GPS. В церемонии открытия приняли участие чиновники высшего эшелона руководства страны, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать47
с чего всё началось

В Китае запустили конкурента ГЛОНАСС

Последний, 55-й спутник ситемы Beidou-3 был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня. Beidou - глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС.
РИА Новостивчера в 22:58

Подробнее о событии

Китай запустил конкурента GPS и ГЛОНАСС

Lenta.ruвчера в 23:15

Си Цзиньпин объявил о завершении формирования национальной навигационной системы Beidou

ТАССвчера в 23:21

Эксперт сравнил новую китайскую навигационную систему Beidou с ГЛОНАСС

РИА Новости03:44

Китай запустил навигационную систему Beidou-3

Коммерсантъвчера в 23:56

Китай официально запустил конкурента ГЛОНАСС и GPS

РБК00:38

Китай запустил конкурента ГЛОНАСС, GPS и Galileo

Газета.Ru03:05

В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3

RT на русскомвчера в 23:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости вчера в 15:18
2,3K
Экономика

90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными

Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
41
Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости вчера в 18:39
1,2K
Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
169
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe вчера в 08:12
33
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
362
Интернет

Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров

Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
Политика

Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM вчера в 06:41
516
Шоу-бизнес

Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой

Косметологом Мартой Орловой был раскрыт секрет молодости звезды эстрадной сцены Аллы Пугачевой.
Территория новостей 02:02
27
Музыка

Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
Актуальные Новости вчера в 10:34
2
Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
507
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

Lenta.ru вчера в 07:18
1,4K
Космос

Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты вчера в 08:30
624
Происшествия

ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

РИА Новости 02:51
67
Политика

«Коммерсантъ» назвал претендента на место председателя Мосгорсуда

Собеседники газеты в судейском сообществе отмечают, что отношения председателей Верховного суда Вячеслава Лебедева и Мосгорсуда Ольги Егоровой окончательно испортились в 2015 г. из-за дела о хищениях 300 млн руб. руководителями управлений судебного департамента при ВС по Москве и Московской области, который возглавляет Александр Гусев.
Ведомости вчера в 21:01
Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 человек

По данным оперштаба на 09:00, четверга, 30 июля в Саратовской области еще у 99 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:28
1,4K
Происшествия

Водитель попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса работал нелегально

Необходимых документов для перевозки пассажиров у водителя микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, не было.
Известия 03:20
Политика

Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»

«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу», — цитирует RT Голди.
REGNUM 01:25
5
Авто

Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus

Издание сообщает, что компания «КСП Капитал Управление активами», которая принадлежит Сергею Котляренко, занимающегося управлением активами Игоря Шувалова, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 70% ООО «Кате».
Тарантас Ньюс 03:02
10
Политика

Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
1
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
202
Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
61
Происшествия

Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
17
Футбол

Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд

Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:16
1
Общество

За сутки в России выявлено 5482 случая коронавируса

В России за сутки выявлено 5482 случая коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждён 839 981 случай заболевания COVID-19.
RT на русском 03:32
Общество

Стало известно число заболевших коронавирусом в России на 31 июля

Напомним, 30 июля в России было зафиксировано 5 509 новых случаев заражения коронавирусом.
Свободная Пресса 03:32
Здоровье

Мелик-Гусейнов: «Большую часть больниц переводят в мирную жизнь»

Пришла пора большую часть больниц переводить в мирную жизнь.
Нижний Новгород on-line 02:00
5
Общество

За сутки в Калининградской области выявили 21 случай коронавируса

За сутки в Калининградской области выявили 21 случай коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся увеличилось до 2 875.
Калининград.Ru 03:30
2
Происшествия

В отношении депутата Галяминой возбудили дело за многократное участие в незаконных акциях

Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой за неоднократное участие в несанкционированных акциях.
ТАСС 04:08
1
Кино

В программу Венецианского кинофестиваля вошел фильм Кончаловского

Кинолента повествует о трагических событиях, которые произошли в 1962 году в Новочеркасске.
Evo-rus.com 02:36
100
Как работают Яндекс.Новости?
Главное