Технологии
Общественная служба новостейКитай запустил аналог Глонасс и GPS
Китайские власти объявили о запуске национальной навигационной системы Beidou, которая составит конкуренцию российской Глонасс и американскому GPS. В церемонии открытия приняли участие чиновники высшего эшелона руководства страны, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Последний, 55-й спутник ситемы Beidou-3 был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня. Beidou - глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС.РИА Новостивчера в 22:58
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Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
РИА Новости вчера в 15:18
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 29 июля в 02:49
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe вчера в 08:12
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Интернет
Twitter усилил меры безопасности из-за атаки хакеров
Были взломаны 130 аккаунтов, среди них — страницы главы Tesla Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса и других известных людей, пишет «Коммерсантъ».
Говорит Москва 00:52
Политика
Путин поручил восстановить экосреду в Иркутской области
Как сообщало ИА REGNUM, глава государства проводит совещание по экологической ситуации в Иркутской области, где отходы химического производства хранятся в аварийном состоянии.
REGNUM вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой
Косметологом Мартой Орловой был раскрыт секрет молодости звезды эстрадной сцены Аллы Пугачевой.
Территория новостей 02:02
Музыка
Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак
В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
Актуальные Новости вчера в 10:34
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
Lenta.ru вчера в 07:18
Космос
Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты вчера в 08:30
Политика
«Коммерсантъ» назвал претендента на место председателя Мосгорсуда
Собеседники газеты в судейском сообществе отмечают, что отношения председателей Верховного суда Вячеслава Лебедева и Мосгорсуда Ольги Егоровой окончательно испортились в 2015 г. из-за дела о хищениях 300 млн руб. руководителями управлений судебного департамента при ВС по Москве и Московской области, который возглавляет Александр Гусев.
Ведомости вчера в 21:01
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заболели 99 человек
По данным оперштаба на 09:00, четверга, 30 июля в Саратовской области еще у 99 человек лабораторно подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:28
Происшествия
Водитель попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса работал нелегально
Необходимых документов для перевозки пассажиров у водителя микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму, не было.
Известия 03:20
Политика
Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»
«Россия по-прежнему является государством, представляющим для Великобритании значительную угрозу», — цитирует RT Голди.
REGNUM 01:25
Авто
Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus
Издание сообщает, что компания «КСП Капитал Управление активами», которая принадлежит Сергею Котляренко, занимающегося управлением активами Игоря Шувалова, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении 70% ООО «Кате».
Тарантас Ньюс 03:02
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Футбол
Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд
Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:16
Общество
За сутки в России выявлено 5482 случая коронавируса
В России за сутки выявлено 5482 случая коронавируса. Всего за время эпидемии в стране подтверждён 839 981 случай заболевания COVID-19.
RT на русском 03:32
Общество
Стало известно число заболевших коронавирусом в России на 31 июля
Напомним, 30 июля в России было зафиксировано 5 509 новых случаев заражения коронавирусом.
Свободная Пресса 03:32
Здоровье
Мелик-Гусейнов: «Большую часть больниц переводят в мирную жизнь»
Пришла пора большую часть больниц переводить в мирную жизнь.
Нижний Новгород on-line 02:00
Общество
За сутки в Калининградской области выявили 21 случай коронавируса
За сутки в Калининградской области выявили 21 случай коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся увеличилось до 2 875.
Калининград.Ru 03:30
Происшествия
В отношении депутата Галяминой возбудили дело за многократное участие в незаконных акциях
Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой за неоднократное участие в несанкционированных акциях.
ТАСС 04:08
Кино
В программу Венецианского кинофестиваля вошел фильм Кончаловского
Кинолента повествует о трагических событиях, которые произошли в 1962 году в Новочеркасске.
Evo-rus.com 02:36