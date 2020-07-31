Технологии
REGNUMКитай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3
BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo. Как сообщало ИА REGNUM, Китай послал 10 спутников системы BeiDou в космос в 2019 году.
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с чего всё началось
Последний, 55-й спутник ситемы Beidou-3 был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня. Beidou - глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС.РИА Новостивчера в 22:58
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам
Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.
REGNUM 02:40
Авто
Kia представила новый Carnival, который появится в России
Как и в новом Kia Sorento четвертого поколения 2021 года, новый Carnival — с четвертым редизайном за 22 года существования модели — будет оснащен парой больших 12,3-дюймовых экранов в приборной панели.
Avtovesti.com вчера в 02:48
Политика
Минск передал Киеву список задержанных россиян
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусская сторона передала украинской список задержанных в республике россиян, в Киеве проверят их на предмет участия в боевых действиях в Донбассе.
RT на русском 05:18
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК вчера в 10:11
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Политика
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда
На место Ольги Егоровой претендует председатель военного суда В октябре в Мосгорсуде может смениться руководитель.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд огласит решение после пересмотра приговора нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву 3 августа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:10
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Общество
Раскрыты новые секретные данные с участием Клинтона по делу педофила Эпштейна
Раскрыты новые секретные данные с участием бывшего президента США Билла Клинтона по делу умершего во время следствия педофила-миллионера Джеффри Эпштейна.
Lenta.ru 04:10
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Общество
Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений
Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Общество
В Москве выявили рекордный за месяц суточный прирост заболевших COVID
В России зарегистрировано более 839 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 638 тысяч заболевших, погибли 13 963 пациента.
РИА Новости 05:00
Религия
Медведев поздравил мусульман России с Курбан-байрамом
РИА Новости 05:04
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Гаджеты
Apple перенесла сроки начала продаж новых iPhone
Вашингтон, 31 июля 2020, 08:49 — REGNUM Американская корпорация Apple перенесла сроки продажи новых iPhone на более поздний срок, передает Bloomberg.
REGNUM 01:49
Общество
«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата
С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
РБК 04:39
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе
Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Музыка
Певица Билли Айлиш представила новую песню My Future
Moi-portal.ru 03:25
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 70 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 70 новых случаев заражения коронавирусом.
ВЕТТА 03:23
Гаджеты
Nvidia не разочарует. GeForce RTX 3090 на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Для сравнения, усредненный результат обычной (не разогнанной) GeForce RTX 2080 Ti – около 6500 баллов.
iXBT.com 01:24