Последний, 55-й спутник ситемы Beidou-3 был успешно выведен на заданную орбиту 23 июня. Beidou - глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС.

с чего всё началось

BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo. Как сообщало ИА REGNUM, Китай послал 10 спутников системы BeiDou в космос в 2019 году.

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