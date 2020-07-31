Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Церемония запуска системы прошла в пятницу утром в Доме народных собраний в Пекине.

с чего всё началось

BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo. Как сообщало ИА REGNUM, Китай послал 10 спутников системы BeiDou в космос в 2019 году.

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