Технологии
REGNUMКитай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3
BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo. Как сообщало ИА REGNUM, Китай послал 10 спутников системы BeiDou в космос в 2019 году.
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с чего всё началось
Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3. Церемония запуска системы прошла в пятницу утром в Доме народных собраний в Пекине.РИА Новостивчера в 22:58
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Политика
Киев отменил самоизоляцию для въезжающих из Крыма
Официальный Киев с 1 августа отменит обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и ЛДНР.
Вести Крым 02:17
Экономика
Московский бизнес продолжает наращивать поставки за рубеж
Как рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, с января по май столичные предприятия экспортировали несырьевую неэнергетическую продукцию в 151 страну мира.
Москва 24 00:41
Космос
В США начата разработка новых военных метеорологических спутников
Разработка новых усовершенствованных военных метеорологических спутников начата в США, 29 июля сообщает издание c4isrnet.
ИА Красная Весна вчера в 14:21
Происшествия
В Дагестане задержали главу района по подозрению в мошенничестве
В Дагестане задержали исполняющего обязанности главы Дербентского района по подозрению в мошенничестве.
РБК вчера в 21:07
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Число жертв ДТП в Крыму выросло до девяти, мужчина скончался в больнице Симферополя. Об этом сообщили 31 июля в Минздраве региона.
Известия 02:23
Общество
Синоптики прогнозируют непогоду в 11 регионах России в ближайшие дни
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в 11 регионах России в ближайшие дни ожидается непогода.
Моя Москва.онлайн 00:32
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура вчера в 07:48
Гаджеты
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone
Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
Экономика
Apple объявила о росте квартальной выручки на 11%
Вашингтон, 31 июля 2020, 01:55 — REGNUM Выручка компании Apple в третьем квартале 2020 финансового года (завершившемся 27 июля) увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года.
REGNUM вчера в 18:55
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M31s
ITZine.ru 02:02
Авто
HongQi впервые показал новый флагманский кроссовер E-HS9
Китайский концерн FAW представил новый внедорожник под своим суперлюксовым брендом HongQi.
Тарантас Ньюс 29 июля в 11:20
Происшествия
В Уфе семью с двумя детьми опасным газом выкурили из квартиры
В Башкирии семью с двумя детьми выселили из квартиры с помощью слезоточивого газа.
Kursk.com вчера в 07:50
Политика
Дегтярев не будет посещать в СИЗО хабаровского экс-губернатора Фургала
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что не собирается посещать в следственном изоляторе "Лефортово" своего предшественника - экс-губернатора региона Сергея Фургала, который обвиняется по делу о покушении и убийстве нескольких бизнесменов.
Интерфакс 02:17
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
Концерн "АвтоВАЗ" модернизировал двигатель на 1,8 литра, который используется для оснащения автомобилей семейства Lada Vesta и "пятидверок" XRay.
Новые автомобили 28 июля в 11:58
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гриппа из-за коронавируса
Новые штаммы гриппа ожидаются во время предстоящего эпидсезона в России.
НИА Нижний Новгород 02:08
Армия и оружие
Глава Минобороны Армении прокомментировал азербайджано-турецкие учения
Министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече в среду с послом Франции в Ереване Джонатаном Лакотом отметил важность недопущения провокаций в непосредственной близости от армянских границ во время азербайджано-турецких военных учений, сообщили в пресс-службе минобороны.
РИА Новости 29 июля в 08:14
Общество
Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат
Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости 02:08
Гаджеты
Nvidia не разочарует. GeForce RTX 3090 на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Для сравнения, усредненный результат обычной (не разогнанной) GeForce RTX 2080 Ti – около 6500 баллов.
iXBT.com 01:24
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
Авто
Представлен внедорожный минивэн Torsus Terrastorm
На рынке представят два варианта минивэна: TT1 Coach и TT2 Nomad.
Car.ru 29 июля в 04:14
Авто
В Японии назвали лидирующего автопроизводителя 2020 года
За первые полгода 2020 года 4,16 миллиона автомобилей продала по всему миру корпорация Toyota, сообщила 30 июля пресс-служба компании.
ИА Красная Весна вчера в 06:44
Путешествия
Пассажиры пожаловались на отмену части первых рейсов в Стамбул
Клиенты «Аэрофлота» массово сообщают в соцсетях об отмене части рейсов в Стамбул и обратно, сообщил «Коммерсантъ».
Forbes 02:13
Хоккей
Овечкин снялся в ролике в поддержку акции против расизма
RT на русском 01:36
Происшествия
ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов
В Волгоградской области разгромлена ячейка исламистов "Таблиги Джамаат"*, задержаны организатор и пять ее рядовых членов, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 02:32
Авто
Новый кроссовер Qoros 7 представили в Китае
Китайский автомобилестроитель Qoros официально презентовал новую модель Qoros 7. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на профильные СМИ.
Телеканал 360° 29 июля в 06:14
Происшествия
В Брянске задержали напавшего на двух женщин с молотком мужчину
Наш Брянск.Ru вчера в 23:54
Наука
Тестостерон может помочь в лечении мужчин с диабетом 2 типа
Результаты недавнего исследования, проведенного учеными из Университета штата Нью-Йорк в Буффало, помогают по-новому взглянуть на диабет 2 типа у мужчин.
MedikForum.ru 00:59
Армия и оружие
Тысячи морпехов США могут покинуть службу из-за реформы, связанной с выводом танков из состава КМП
Одной из частей программы реформирования КМП США, как ранее уже сообщало «Военное обозрение», является отказ от тяжёлой бронетехники.
Военное обозрение 02:06