Экспорт медицинских масок и респираторов за 2020 год оценивается в $53,8 млрд (на $48,8 больше, чем в 2019 году), щитков для лица — в $16,8 млрд ($3,5 млрд в 2019 году), защитной одежды — в $10,8 млрд ($9,9 млрд), перчаток — в $3,9 млрд ($2,9 млрд).
Китай смог почти в четыре раза нарастить экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ), следует из подсчетов аналитиков Института мировой экономики Петерсона (PIIE). За 2019 год страна экспортировала медицинских СИЗ на $22,9 млрд, за 2020 год — на $88,1 млрд.
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выразил мнение, что новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведёт к глобальной страновой перегруппировке, сформируется группа лидеров, которые станут новой мировой элитой XXI и, вероятно, XXII веков.