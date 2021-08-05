Китай смог почти в четыре раза нарастить экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ), следует из подсчетов аналитиков Института мировой экономики Петерсона (PIIE). За 2019 год страна экспортировала медицинских СИЗ на $22,9 млрд, за 2020 год — на $88,1 млрд.

РБК 23:30