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Китай заработал на масках почти $90 млрд за первый год пандемии

За 2019 год страна экспортировала медицинских СИЗ на $22,9 млрд, за 2020 год — на $88,1 млрд.
РБК
Экспорт медицинских масок и респираторов за 2020 год оценивается в $53,8 млрд (на $48,8 больше, чем в 2019 году), щитков для лица — в $16,8 млрд ($3,5 млрд в 2019 году), защитной одежды — в $10,8 млрд ($9,9 млрд), перчаток — в $3,9 млрд ($2,9 млрд).
РБК
«Даже значительного прироста [китайского] экспорта оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить растущий взрывными темпами глобальный спрос», — отметили эксперты.
РБК
Экспорт китайских СИЗ в США вырос с $7,1 млрд до $24,6 млрд.
РБК

С чего всё началось

Китай заработал на масках почти $90 млрд за первый год пандемии

Китай смог почти в четыре раза нарастить экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ), следует из подсчетов аналитиков Института мировой экономики Петерсона (PIIE). За 2019 год страна экспортировала медицинских СИЗ на $22,9 млрд, за 2020 год — на $88,1 млрд.
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