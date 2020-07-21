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РИА Новости
РИА Новости

Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса

В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты.В источнике
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Росбалт

Китай подготовил два спутника для отправки на Марс

Росбалт21 июля в 04:26
ИА Красная Весна

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» готовится к запуску зонда к Марсу

ИА Красная Весна20 июля в 00:08
РИА Новости

Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса

РИА Новости21 июля в 03:32
REGNUM

Китай настроил два спутника-ретранслятора для программы освоения Марса

REGNUM20 июля в 22:32
News.ru

Китай готов к запуску марсианской миссии «Тяньвэнь-1»

News.ru20 июля в 05:10
Ридус

Китайцы готовы к запуску марсианской миссии «Тяньвэнь-1»

Ридус20 июля в 04:12
Piter.tv

Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса

Piter.tv21 июля в 03:33
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Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБКвчера в 07:36
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией

Канопацкая предложила закрепить в законодательстве семилетний срок пребывания президента на своем посту, предоставление специальных гарантий покинувшему эту должность главе государства, а также особый механизм привлечения к судебной ответственности при наличии достаточных оснований.
Новые Известиявчера в 04:04
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Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ02:00
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