Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса
Смотрите также
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Ученые прогнозируют гибель урожая в пяти регионах РФ из-за засухи
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
По иску на 4,5 млрд рублей арестованы 65 брендов Natura Siberica
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Трамп допустил закрытие других китайских дипучреждений в США
Kia показала на видео новый серийный кроссовер Kia Sonet
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Собянин уволил главу департамента образования
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
«Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница»
В России предложили запретить брать кредиты через приложения
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
В апреле этого года Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). Планируемая миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты.В источнике
Подробнее о событии
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» готовится к запуску зонда к Марсу
ИА Красная Весна20 июля в 00:08