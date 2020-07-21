Китай завершил модернизацию двух спутников-ретрансляторов для исследования Марса. Об этом сообщили журналисты из местного информационного агентства Синьхуа. Аппараты Tianlian I-02 и Tianlian II-01 будут использоваться во время отправки миссии "Тяньвэнь-1".

Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса

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