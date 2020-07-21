Космос
Piter.tvКитай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса
Китай завершил модернизацию двух спутников-ретрансляторов для исследования Марса. Об этом сообщили журналисты из местного информационного агентства Синьхуа. Аппараты Tianlian I-02 и Tianlian II-01 будут использоваться во время отправки миссии "Тяньвэнь-1".
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Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» готовится к запуску зонда к Марсу
ИА Красная Весна20 июля в 00:08
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Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 15:11
Общество
По иску на 4,5 млрд рублей арестованы 65 брендов Natura Siberica
Мойка78 вчера в 20:09
Армия и оружие
Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР
По мнению инженеров, РОФАР позволит перевести истребитель Су-57 в поколение 5+.
Дни24 вчера в 06:36
Общество
Собянин рассказал о модернизации московского НПЗ
РИА Новости 04:41
Армия и оружие
Серийное производство вертолета Ми-26Т2В начнется в 2021 году
Серийное производство тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В начнется в первой половине 2021 года, заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
ПолитРоссия 02:40
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
Происшествия
В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
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Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
Авто
MINI представила обновленный кроссовер John Cooper Works Countryman
32CARS.ru вчера в 08:10
Общество
Заболеваемость пневмонией в Петербурге в мае выросла в десять раз
Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 10:55 — REGNUM В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией в мае выросла в десять раз.
REGNUM 03:55
Экономика
«Российская экономика тонет»: «Медленную смерть» предсказала Gazeta Polska
По данным польского издания, российская экономика "тонет", и якобы никаких контрмер не предпринимают ни правительство, ни президент.
Царьград 03:47
Энергетика
Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно
Минэнерго 25 июня выступало против досрочной отмены запрета на импорт топлива из-за риска ввоза дешевого топлива в страну.
РБК вчера в 13:31
Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
Происшествия
Полиция составила на Френкеля три административных протокола
Петербургская полиция составила три административных протокола на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля.
МР7.ру 03:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца
Российский боец, чемпиона UFC, Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, заслуженного тренера России, Абдулманапа Нурмагомедова.
Телеканал Санкт-Петербург 03:34
Здоровье
В Свердловской области обнаружено 234 новых носителя коронавируса
В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:09
Происшествия
Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»
Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие
В Китае сравнили противоракетный комплекс США THAAD с российским С-500
Комплекс противоракетной обороны США (ПРО) ТHAAD долгое время считался одним из лучших в мире, однако появление зенитно-ракетных комплексов С-500 «Прометей» подорвет авторитет американских систем, пишет китайское издание Sina.
Известия вчера в 18:43
Гаджеты
ПК-стол Cougar Mars 120 с подсветкой ARGB выдерживает нагрузку до 150 кг
Стол выдерживает нагрузку до 150 кг.
3DNews 00:55
Космос
Китай успешно запустил зонд для изучения Марса
Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
РИА Новости 04:42
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
В России за сутки подтвердили 5848 случаев коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 5848 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:02
Музыка
Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей
Музыканты за один платный онлайн-концерт собрали 15 стадионов. Фанаты кей-поп-группы BTS помогли им поставить новый мировой рекорд.
Городовой 03:33
Шоу-бизнес
Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым
Иван Охлобыстин и Кристина Асмус снимались в сериале "Интерны". Асмус и Харламов объявили в Instagram о разводе в июне.
РИА Новости 02:11
Происшествия
Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге задержан политолог Федор Крашенинников, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
Интерфакс 03:40
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
Вести.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
Поп-певица Анна Седокова разместила в инстаграме романтическую фотографию, на которой обнимается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, и сообщила, что он седлал ей предложение.
РИА Новости 04:10