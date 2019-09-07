Политика
Газета.RuКитай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:54, Вашингтон
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
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Авто
В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы
На АвтоВАЗе выпустили приказ, согласованный профсоюзом предприятия, о работе по субботам в сентябре 2019 года.
Коммерсантъ Самара 11:52
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
РЕН ТВ 22:17
Здоровье
Бегите быстрее от собак — в России дефицит вакцин от бешенства
Вакцина от бешенства стала редкостью — прошлогодние запасы заканчиваются, а новых закупок нет.
Вести.Ru 14:02
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
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Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости 14:40
Театры
В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости 13:28
Политика
Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit.
Известия 10:46
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
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Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости 09:26
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Второе место в списке самых продаваемых смартфонов занял Samsung Galaxy A10.
Rambler News Service 15:50
Авто
Самый мощный Rolls-Royce Cullinan Black Badge появится в России
Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan в «черном» исполнении Black Badge приедет в Россию.
Автоновости дня 10:25
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Общество
Опрос показал отношение жителей регионов России к ЕГЭ
В онлайн-опросе приняли участие порядка 85 тысяч человек из 85 регионов РФ.
URA.Ru 20:28
Происшествия
Памфилова рассказала о нападении на нее
Экономика сегодня 10:31
Общество
Собянин открыл парк рядом с кампусом МГСУ на Ярославском шоссе
Как сообщалось, в мае текущего года Собянин открыл на территории МГСУ плавательный комплекс.
Интерфакс 12:39
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
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Sport.ru 12:59
Политика
Рогозин обнародовал «мужское» имя для космического корабля «Федерация»
Новый космический корабль «Федерация» будет называться «Орел», рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
БИЗНЕС Online 12:12
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 14:18
Политика
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
РИА Новости 19:50
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Единоборства
Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес
На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.
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Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
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Наука
Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Брюшной тиф значительно ускоряет старение клеток и усиливает общую инфекцию организма, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:33
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Какие продукты стоит есть перед сном, поведали эксперты
Эксперты поведали, какие продукты стоит есть перед сном.
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