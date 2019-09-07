Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ

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