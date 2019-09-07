Политика
Газета.RuКитай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
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В Китае заявили о готовности купить сельскохозяйственную продукцию у США
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РБК вчера в 18:59
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Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
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Вести.Ru 05 сентября в 07:18
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Говорит Москва вчера в 15:46
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Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
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Газета.Ru вчера в 23:12
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу своих подопечных над сборной Шотландии (2:1). Его слова на послематчевой пресс-конференции передает «РИА Новости».
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