Политика
Газета.RuКитай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
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В Китае заявили о готовности купить сельскохозяйственную продукцию у США
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Сборная Хорватии одержала разгромную победу над национальной командой Словакии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
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Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26