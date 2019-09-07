с чего всё началось

В четверг вице-премьер КНР Лю Хэ провел разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Они условились провести очередной раунд торгово-экономических переговоров в начале октября в Вашингтоне, пишет издание Politico.

Китай заявил о готовности закупить у США сельхозпродукцию

Политика США поприветствовали обмен между Россией и Украиной США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.

Политика Зеленский поговорил с Путиным по телефону Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Происшествия Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Теннис Медведев сыграет с Надалем в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Футбол «Локомотив» выступил с заявлением по травме Чорлуки «Локомотив» прокомментировал травму Ведрана Чорлуки, которую тот получил в контрольном матче с юрмальским «Спартаком».

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной На днях Мария Табакова, которой уже исполнилось 13 лет, вместе с мамой и старшим братом пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти артиста возглавил Владимир Машков.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Политика Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.

Единоборства Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242 В раннем предварительном поединке на UFC 242 россиянин Муслим Салихов победил американца Нордина Талеба.

Политика Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.

Политика Додон договорился с Путиным о скидке на газ Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Происшествия Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.

Политика Освобожденный в Киеве Вышинский вылетит в Москву в ближайшие минуты Освобожденный украинским судом журналист Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Кино Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7» Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.

Политика Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Политика Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.

Общество В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.