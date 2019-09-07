Политика
ИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 23:31
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США поприветствовали обмен между Россией и Украиной
США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
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