с чего всё началось

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Политика Свидетеля по делу сбитого MH17 допросили перед возвращением в Россию Свидетеля по делу о сбитом над Донбассом малайзийском Boeing MH17 Владимира Цемаха допросили перед тем, как выдать России в рамках обмена пленными.

Политика Россия и Украина обменялись 35 на 35 Несмотря на противоречивые сведения, уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Политика Зеленский лично встретил украинских заключенных из России Президент Украины Владимир Зеленский встретил в киевском аэропорту Борисполь прибывших из России в рамках обмена украинцев.

Политика Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.

Происшествия Подтверждена причастность задержанного к нападению на Памфилову Задержанный по подозрению в разбойном нападении на дом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой уроженец одной республик Средней Азии доставлен на допрос в Главное следственное управление СК России.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Футбол Пике пожелал Неймару успехов в «ПСЖ» Напомним, «Барселона» вела длительные переговоры по возвращению Неймара этим летом, но в итоге не смогла удовлетворить требования «ПСЖ».

Происшествия Надежда Толоконникова сообщила о своем задержании в Москве 15 участников Pussy Riot и сообщества художников "Культраб", в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева в субботу задержала полиция.

Фигурное катание Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Политика Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.

Единоборства Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242 В раннем предварительном поединке на UFC 242 россиянин Муслим Салихов победил американца Нордина Талеба.

Политика Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.

Технологии X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой» Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Происшествия Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.

Культура В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.

Политика Путин отметил стабилизацию ситуации в Молдавии Президенты России и Молдавии провели переговоры в Кремле.

Авто Названы новинки автосалона во Франкфурте Рейтинг самых ожидаемых новых автосалонов, которые пройдут во Франкфурте в середине сентября, представил портал «Speedme.ru».

Общество На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

Футбол Селихов тренируется в общей группе «Спартака» Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов приступил к тренировкам в общей группе.