Политика

ИзвестияИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 23:31

Подробнее о событии

Politico: Китай сообщил о готовности купить у США небольшое количество агропродукции

ТАССвчера в 21:23

СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

РИА Новостивчера в 22:22

СМИ: Китай может купить небольшое количество сельхозпродукции у США

RT на русскомвчера в 23:31

Китай сообщил о согласии закупать сельхозпродукцию у США

Московский Комсомолец04:36

Китай готов возобновить импорт американской сельхозпродукции

Газета.Ru06:00

Politico узнало о предложении Китая купить американскую сельхозпродукцию

РБК01:05

СМИ пишут о готовности Китая к закупке американской сельхозпродукции

РЕН ТВвчера в 23:41
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Политика

Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен между РФ и Украиной

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Известия 08:10
Происшествия

В Новой Москве горит мусорный полигон

RT на русском 08:30
Происшествия

Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск

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Политика

«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
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Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

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Realme готовит недорогой смартфон с 90-герцовым дисплеем

В компании Realme разрабатывают смартфон с 90-герцовым дисплеем, о чем заявил представитель китайской компании.
Astera 08:29
Политика

Путин и Назарбаев открыли павильон «Казахстан» на ВДНХ

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ».
REGNUM 08:16
Здоровье

Врачей заманивают в Ленобласть жильем и дополнительными выплатами

Молодой врач может рассчитывать на помощь в миллион рублей. Последний также имеет возможность в течение пяти лет получить жилье.
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Политика

Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев

Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще девятью помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.
Кавказский узел 06:53
Политика

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Политика

Россия и Украина обменялись осужденными и задержанными

Вестник Кавказа 06:49
Наука

Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей

Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 вчера в 14:18
Политика

Прибывший на Украину террорист Сенцов заявил о продолжении войны с Россией

Даже после освобождения последнего украинского заключенного война с Россией не закончится, но победа все равно будет за Украиной.
ИА Новороссия 08:11
Политика

Москалькова повторно обратится к США по вопросу передачи Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена повторно обратиться в Минюст США с просьбой рассмотреть вопрос о передаче российского летчика Константина Ярошенко для отбытия наказания в РФ.
РИА Новости 07:53
Футбол

Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру

В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Киберспорт

Blizzard, похоже, готовит Сильване ведущую роль на BlizzCon 2019

Компания Blizzard опубликовала ключевой арт грядущего события BlizzCon 2019.
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Зои Дешанель и Джейкоб Печеник объявили о расставании

Звезда «500 дней лета» и «Новенькой» Зои Дешанель после четырех лет брака рассталась с супругом, продюсером Джейкобом Печеником — слухи о разрыве появились еще несколько недель назад, когда на одном из мероприятий Дешанель появилась без обручального кольца.
Salt Mag 07:18
Шоу-бизнес

Лолита назвала причину расставания с мужем

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Транспорт

Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года

Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
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Финансы

Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ

Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Шоу-бизнес

Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа

Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
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Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии жалеет, что женился на Оксане Воеводиной

Ради российской модели Оксаны Воеводиной король Малайзии Мухаммад V отрекся от своего престола, но это не помешало экс-правителю после развода сожалеть о нахлынувших на него чувствах.
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Происшествия

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В Ленинградской области ревнивый мужчина забил ножом официантку в кафе.
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С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
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Политика

Автобусы с украинскими заключенными приехали в аэропорт Внуково

К правительственному терминалу Внуково-2 приехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские заключенные для обмена, сообщает «Интерфакс».
Дождь 03:17
Происшествия

В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы

ТАСС 08:39
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Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
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Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
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