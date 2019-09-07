Политика
ИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 23:31
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Политика
Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен между РФ и Украиной
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Известия 08:10
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
RT на русском 08:30
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Гаджеты
Realme готовит недорогой смартфон с 90-герцовым дисплеем
В компании Realme разрабатывают смартфон с 90-герцовым дисплеем, о чем заявил представитель китайской компании.
Astera 08:29
Политика
Путин и Назарбаев открыли павильон «Казахстан» на ВДНХ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ».
REGNUM 08:16
Здоровье
Врачей заманивают в Ленобласть жильем и дополнительными выплатами
Молодой врач может рассчитывать на помощь в миллион рублей. Последний также имеет возможность в течение пяти лет получить жилье.
Мойка78 05:52
Политика
Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев
Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще девятью помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.
Кавказский узел 06:53
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Политика
Россия и Украина обменялись осужденными и задержанными
Вестник Кавказа 06:49
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 вчера в 14:18
Политика
Прибывший на Украину террорист Сенцов заявил о продолжении войны с Россией
Даже после освобождения последнего украинского заключенного война с Россией не закончится, но победа все равно будет за Украиной.
ИА Новороссия 08:11
Политика
Москалькова повторно обратится к США по вопросу передачи Ярошенко
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена повторно обратиться в Минюст США с просьбой рассмотреть вопрос о передаче российского летчика Константина Ярошенко для отбытия наказания в РФ.
РИА Новости 07:53
Футбол
Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру
В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Киберспорт
Blizzard, похоже, готовит Сильване ведущую роль на BlizzCon 2019
Компания Blizzard опубликовала ключевой арт грядущего события BlizzCon 2019.
Игромания.ру вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Зои Дешанель и Джейкоб Печеник объявили о расставании
Звезда «500 дней лета» и «Новенькой» Зои Дешанель после четырех лет брака рассталась с супругом, продюсером Джейкобом Печеником — слухи о разрыве появились еще несколько недель назад, когда на одном из мероприятий Дешанель появилась без обручального кольца.
Salt Mag 07:18
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Транспорт
Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года
Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Агентство Москва 05:11
Политика
Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл улетела в Нью-Йорк без сына и мужа
Близкие друзья уже пошутили на эту тему. Мол, принц Гарри выспался в Нидерландах, теперь настало время выспаться Меган.
Телепрограмма вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии жалеет, что женился на Оксане Воеводиной
Ради российской модели Оксаны Воеводиной король Малайзии Мухаммад V отрекся от своего престола, но это не помешало экс-правителю после развода сожалеть о нахлынувших на него чувствах.
OvideO.ru 08:16
Происшествия
Убийца забил официантку ножом в Ленинградской области
В Ленинградской области ревнивый мужчина забил ножом официантку в кафе.
РЕН ТВ 04:12
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
Политика
Автобусы с украинскими заключенными приехали в аэропорт Внуково
К правительственному терминалу Внуково-2 приехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские заключенные для обмена, сообщает «Интерфакс».
Дождь 03:17
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13