с чего всё началось

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Политика Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен между РФ и Украиной Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала «подающим надежду знаком» обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Политика «Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».

Гаджеты Realme готовит недорогой смартфон с 90-герцовым дисплеем В компании Realme разрабатывают смартфон с 90-герцовым дисплеем, о чем заявил представитель китайской компании.

Политика Путин и Назарбаев открыли павильон «Казахстан» на ВДНХ Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ».

Здоровье Врачей заманивают в Ленобласть жильем и дополнительными выплатами Молодой врач может рассчитывать на помощь в миллион рублей. Последний также имеет возможность в течение пяти лет получить жилье.

Политика Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще девятью помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Наука Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.

Политика Прибывший на Украину террорист Сенцов заявил о продолжении войны с Россией Даже после освобождения последнего украинского заключенного война с Россией не закончится, но победа все равно будет за Украиной.

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Транспорт Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца года Еще порядка 40 км дорог планируют построить в Москве до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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Единоборства Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.

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Шоу-бизнес Бывший король Малайзии жалеет, что женился на Оксане Воеводиной Ради российской модели Оксаны Воеводиной король Малайзии Мухаммад V отрекся от своего престола, но это не помешало экс-правителю после развода сожалеть о нахлынувших на него чувствах.

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Политика Автобусы с украинскими заключенными приехали в аэропорт Внуково К правительственному терминалу Внуково-2 приехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские заключенные для обмена, сообщает «Интерфакс».

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