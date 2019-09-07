с чего всё началось

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Футбол Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро "Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.

Политика Задержанному в Италии топ-менеджеру «Ростеха» грозит экстрадиция в США В Неаполе 30 августа был задержан и помещен в тюрьму один из руководителей «Ростеха».

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Футбол Борха Валеро отказался уходить из «Интера» Агент полузащитника «Интера» Борхи Валеро Алехандро Камано заявил, что этим летом у его клиента были предложения от «Фиорентины» и клубов из Катара.

Здоровье Диетологи раскрыли самые современные методы похудения Одна куриная грудка не спасет, говорят диетологи. Они приоткрыли завесу самого современного метода похудения.

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Гаджеты IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.

Общество Путин поздравил москвичей с Днем города «Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.

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Политика Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.

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Футбол Роналду стал самым быстрым нападающим серии А Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.

Происшествия Журналист заплатил за бокал пива 68 тысяч долларов Спортивный журналист из Австралии заплатил почти 68 тысяч долларов за бутылку пива в Великобритании. Инцидент произошел в Манчестере.

Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.