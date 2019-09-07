Политика
ИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 23:31
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Политика
Голландия требует от России выдачи Владимира Цемаха в рамках дела о сбитом «Боинге»
Цемах только что прибыл в Россию из Украины вместе с другими обмененными лицами, сообщает ТГ-канал "Карточный Домик: Европа".
ИА REX 07:00
Политика
МИД РФ назвал тех, благодаря кому произошёл обмен пленными с Украиной
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией стал возможен благодаря личным договорённостям между президентами двух стран.
News.ru 08:17
Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Политика
Лётные испытания ракеты «Союз-6» планируется начать в 2025 году
RT на русском 09:55
Политика
Задержанному в Италии топ-менеджеру «Ростеха» грозит экстрадиция в США
В Неаполе 30 августа был задержан и помещен в тюрьму один из руководителей «Ростеха».
Росбалт вчера в 13:58
Хоккей
«Салават Юлаев» нанес «Сибири» первое поражение в сезоне
«Салават Юлаев» нанес поражение «Сибири» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.
LiveSport.ru 09:12
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Борха Валеро отказался уходить из «Интера»
Агент полузащитника «Интера» Борхи Валеро Алехандро Камано заявил, что этим летом у его клиента были предложения от «Фиорентины» и клубов из Катара.
Спорт-Экспресс 09:56
Здоровье
Диетологи раскрыли самые современные методы похудения
Одна куриная грудка не спасет, говорят диетологи. Они приоткрыли завесу самого современного метода похудения.
MedikForum.ru вчера в 19:48
Политика
Освобождённый Вышинский заявил о возвращении в Киев
28 августа суд в Киеве освободил Вышинского под поручительство, это стало первым шагом в процессе возвращения журналиста в Россию.
ТВ Центр 07:35
Музыка
Как Глория Гейнор стала исполнительницей главного диско-хита
Звезда диско 1970-х, исполнительница международного хита "I will survive" Глория Гейнор не планировала становиться певицей, хотя втайне мечтала о сцене - у нее дома всегда звучали музыкальные пластинки, отец играл на гитаре и пел в группе, а братья сформировали госпел-квартет.
Газета.Ru 09:18
Гаджеты
IPhone 2020 года получит совершенно новый дизайн
Телефоны компании Apple линейки 2020 года получат совершенно новый дизайн.
News.ru 08:33
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — заявил Путин в ходе праздничных мероприятий на ВДНХ.
РБК 05:52
Наука
В Китае обнаружили следы одного из первых подвижных многоклеточных
Группа ученых из США и Китая обнаружила следы живого организма в окаменелости возрастом в полмиллиарда лет.
Индикатор 05 сентября в 10:35
Экономика
Инвестиции «Мираторга» в течение 3 лет достигнут 200 млрд рублей
Общий объем инвестиций компании "Мираторг" в течение ближайших трех лет достигнет 200 миллиардов рублей, а количество персонала вырастет до 60 тысяч человек, сообщил журналистам президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник на шестом ежегодном празднике "Русское родео".
ПРАЙМ 09:04
Политика
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся
Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.
FreeNews-Volga 08:51
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Футбол
Роналду стал самым быстрым нападающим серии А
Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Sportbox.RU 05:50
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Армия и оружие
Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамах
РИА Новости 09:00
Происшествия
Журналист заплатил за бокал пива 68 тысяч долларов
Спортивный журналист из Австралии заплатил почти 68 тысяч долларов за бутылку пива в Великобритании. Инцидент произошел в Манчестере.
РЕН ТВ вчера в 22:11
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Происшествия
На КАД произошла массовая авария
ДТП случилось около 12:00 на 58-м километре внутренней стороны КАД. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
Петербургский дневник 08:12