Политика

ИзвестияИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Politico: Китай сообщил о готовности купить у США небольшое количество агропродукции

ТАССвчера в 21:23

СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

РИА Новостивчера в 22:22

СМИ: Китай может купить небольшое количество сельхозпродукции у США

RT на русскомвчера в 23:31

Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 22:26

Politico узнало о предложении Китая купить американскую сельхозпродукцию

РБК01:05

СМИ пишут о готовности Китая к закупке американской сельхозпродукции

РЕН ТВвчера в 23:41

Китай предложил США сделку по агропродукции

Взгляд.рувчера в 22:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика

Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово», сообщил адвокат

Адвокат Сергей Бадамшин подтвердил, что украинских моряков вывезли из московского СИЗО "Лефортово", передает ТАСС.
Газета.Ru 02:38
Теннис

Теннисист Даниил Медведев вышел в финал US Open-2019

Победой Даниила Медведева закончился первый полуфинал на US Open-2019, 6 сентября сообщает официальный сайт турнира.
Красная весна вчера в 19:15
Происшествия

Памфилова отбилась от нападавшего стулом и криком

Znak.com вчера в 11:42
Хоккей

Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».
LiveSport.ru вчера в 14:51
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Футбол

Кокорин рассказал о своем физическом состоянии

Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Происшествия

Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому

Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Армия и оружие

Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии

Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.
Lenta.ru вчера в 10:25
Футбол

Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:40
Политика

Украинский депутат призвал запугать Россию ракетой «с камушками»

ФАН 05 сентября в 11:06
Баскетбол

Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru вчера в 10:45
Здоровье

Ученые предупредили беременных, чем опасен стресс

REGNUM вчера в 08:36
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Происшествия

Российский турист утонул во Вьетнаме

Российский турист утонул на вьетнамском курорте Муйне (провинция Биньтхуан).
Известия 01:46
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на судне с россиянами в Германии

Народные новости вчера в 17:51
Гаджеты

Модули DDR4 SDRAM на чипах Samsung A-die начали появляться в продаже

Первые модули на чипах M-die добрались до розницы в июне, а на днях в продаже была замечена память, где применяются наиболее прогрессивные на данный момент микросхемы Samsung A-die.
3DNews вчера в 14:10
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Космос

Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей

Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.
Известия вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Армия и оружие

В США испытали четыре баллистические ракеты Trident II

Испытания четырёх баллистических ракет Trident II проведены в Калифорнии, сообщает Стратегическое командование ВС США.
REGNUM вчера в 18:07
Футбол

Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры

Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Общество

Холодное лето даёт «отбой» прохладительным напиткам

В общей сложности за первые семь месяцев года продано 4 283 833 декалитров всех напитков. 442 882 дал реализовано пива, сидров и элей.
ADVIS.ru вчера в 04:29
Политика

Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru вчера в 08:37
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости вчера в 05:05
Армия и оружие

Минобороны отрицает гибель донского спецназовца в Сирии

Панорама Ростова-на-Дону вчера в 03:19
Происшествия

Испытания новейшего Boeing 777X провалились

BFM.ru 03:01
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru вчера в 11:26
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория

РИА Новости 00:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное