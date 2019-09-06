с чего всё началось

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Происшествия Женщина на каршеринге сбила ребенка в Петербурге В Красносельском районе Санкт-Петербурга каршеринговый автомобиль, за рулем которого находилась женщина, сбил пятилетнего мальчика.

Политика Москалькова рассказала о сложностях при обмене заключенными Обмен заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» состоялся ранее 7 сентября.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.

Фигурное катание Медведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".

Культура Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.

Армия и оружие Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа Израильские ВВС и артиллерия атаковали несколько объектов военной инфраструктуры палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на обстрел израильской территории, сообщает армия обороны Израиля.

Общество Путину предложили оформить дом приемов в стиле хохломы Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала президенту Владимиру Путину оформить дом приемов хохломской росписью.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Политика Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2» Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Футбол Сборная России по футболу впервые обыграла Шотландию Как сообщает ТАСС, встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и завершилась победой россиян 2:1. Счет открыли хозяева.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17 В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.

Экономика Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков В Тульской области Фонд защиты прав участников долевого строительства примет участие в завершении строительства домов второй и третьей очереди жилищного комплекса «Времена года», а также двух домов Первого Юго-Восточного микрорайона в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит».

Технологии Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.

Политика Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев.

Политика В Госдуме предложили обменяться с Украиной задержанными кораблями Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что Россия и Украина могли бы обменяться задержанными кораблями.

Футбол Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.

Религия В РПЦ прокомментировали итоги объединительной генассамблеи Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе не смогла набрать нужного для решения о переходе в Московский патриархат числа голосов, поэтому Русская православная церковь (РПЦ) проводит в настоящий момент консультации по этой теме.

Авто Volvo запатентовала проекционный дисплей на крыше автомобиля Только изображение будет проецироваться не на лобовое стекло, как обычно, а на оптически пропускающую поверхность, вероятно, на люк в крыше, который будет соответствующим образом модифицирован.

Авто ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений В ходе разработки был создан универсал ГАЗ-22, который использовался в качестве медицинского автомобиля, пассажирского универсала и грузового фургона.