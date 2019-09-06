с чего всё началось

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной завершен — Москалькова Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила сегодня, 7 сентября, что обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной фактически завершен и самолеты с обмениваемыми лицами скоро приземляться в Москве и Киеве.

Футбол Шотландия — Россия 1:2 Первый тайм встречи футбольных команд России и Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 завершен со счетом 1-1.

Футбол Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву 28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.

Единоборства Нурмагомедов набрал 8 кг после взвешивания перед боем с Порье Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов после процедуры взвешивания перед главным боем UFC 242 в Абу-Даби против американца Дастина Порье успел набрать 8 кг.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Здоровье Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».

Происшествия «Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".

Общество Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.

Политика Россия и Украина обменялись заключенными Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными.

Авто Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.

Шоу-бизнес Деми Ловато шокировала своих подписчиков фотографией без ретуши На днях 27-летняя Деми Ловато сделала сенсационное заявление. Поп-дива призналась, что несколько раз применяла фотошоп к своим фотографиям.

Футбол Роналду стал самым быстрым нападающим серии А Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.

Футбол Германия проиграла в домашнем матче отбора на Евро впервые с 2007 года В матче квалификации Евро-2020 сборная Германии проиграла сборной Голландии (2:4). Это первое домашнее поражение немцев в отборочных играх чемпионата Европы с 2007 года.

Хоккей Воробьев сменил Яндача на посту главного тренера «Металлурга» Руководство хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Яндача.

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Общество На открытие российского детсада привезли подставных детей Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.

Энергетика Правительство одобрило новые стимулы для НПЗ Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак поручили Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС в срок до 16 сентября представить в правительство законопроект о дополнительных стимулирующих мерах для развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране, говорится в протоколе совещания, на котором были даны поручения, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Теннис В финале US Open встретятся Медведев и Надаль Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.

Политика Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.