Политика
ИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 23:31
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Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершен — Москалькова
Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила сегодня, 7 сентября, что обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной фактически завершен и самолеты с обмениваемыми лицами скоро приземляться в Москве и Киеве.
REGNUM 06:21
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Первый тайм встречи футбольных команд России и Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 завершен со счетом 1-1.
Национальная служба новостей вчера в 15:55
Футбол
Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву
28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
Газета.Ru 05:47
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг после взвешивания перед боем с Порье
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов после процедуры взвешивания перед главным боем UFC 242 в Абу-Даби против американца Дастина Порье успел набрать 8 кг.
ProstoProSport 05:19
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Происшествия
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы
Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
РИА Новости вчера в 18:08
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM вчера в 00:54
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными.
Lenta.ru 06:30
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Деми Ловато шокировала своих подписчиков фотографией без ретуши
На днях 27-летняя Деми Ловато сделала сенсационное заявление. Поп-дива призналась, что несколько раз применяла фотошоп к своим фотографиям.
OvideO.ru вчера в 13:41
Футбол
Роналду стал самым быстрым нападающим серии А
Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий «Торино» Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.
Sportbox.RU 05:50
Происшествия
Памфилова раскрыла детали нападения на нее
РЕН ТВ вчера в 09:52
Футбол
Германия проиграла в домашнем матче отбора на Евро впервые с 2007 года
В матче квалификации Евро-2020 сборная Германии проиграла сборной Голландии (2:4). Это первое домашнее поражение немцев в отборочных играх чемпионата Европы с 2007 года.
Sports.ru 05:12
Хоккей
Воробьев сменил Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Руководство хоккейного клуба "Металлург" (Магнитогорск) отправило в отставку главного тренера команды Йозефа Яндача.
Вести.Ru 03:51
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru вчера в 11:06
Авто
Стало известно, как выросли цены на Toyota RAV4 за последние два года
Эксперты сайта «Цена Авто» выяснили, как изменились минимальная и максимальная цены на Toyota RAV4 за последние два года.
Автоновости дня 03:43
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Энергетика
Правительство одобрило новые стимулы для НПЗ
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак поручили Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС в срок до 16 сентября представить в правительство законопроект о дополнительных стимулирующих мерах для развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране, говорится в протоколе совещания, на котором были даны поручения, документ имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС вчера в 07:31
Кино
Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии
Kinonews.ru вчера в 13:50
Теннис
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета 00:22
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Происшествия
Ревнивый парень зарезал 20-летнюю официантку в Ленобласти
Регион online 04:53