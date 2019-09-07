с чего всё началось

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Политика Освобожденный Кирилл Вышинский вылетел в Москву Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский вылетел из украинской столицы в Москву.

Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.

Происшествия Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

Кино Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7» Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.

Здоровье Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».

Теннис Медведев сыграет с Надалем в финале US Open Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.

Политика Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.

Общество Путин поздравил москвичей с Днем города "Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович (Собянин, мэр города - ред.), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города", — заявил Путин в ходе торжественных мероприятий в часть праздника на ВДНХ.

Автоспорт Ф3: Лундгард завоевал поул в Италии, Шварцман третий Пилот ART Кристиан Лундгард завоевал поул в квалификации Формулы 3 в Италии. Датчанин проехал круг по трассе в Монце за 1:38,834.

Футбол Бывший игрок «Анжи» и «Барселоны» ушел из футбола После каталонцев форвард выступал за миланский «Интер» и в его составе также стал победителем Лиги чемпионов.

Происшествия «Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".

Космос Робот Федор вернулся на Землю с МКС Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.

Футбол Куман: Голландия наиграла на победу больше, чем Германия Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над командой Германии в матче отборочного турнира Евро-2020.

Гаджеты Обзор Trust Veza. Беспроводная клавиатура для телевизора и смарт-приставки Итоги по Trust Veza Trust Veza в одном корпусе объединяет функции мышки и клавиатуры.

Политика В Италии по запросу США задержали российского топ-менеджера В Неаполе по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Происшествия Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.

Политика Bloomberg: Трамп начал грязную игру против автомобильных компаний Структура, которой поручено беспристрастное обеспечение соблюдения антимонопольных законов Соединённых Штатов, превратилась в ещё один инструмент президента США Дональда Трампа, который он может использовать для поощрения своих друзей или наказания своих врагов среди американских корпораций, пишет Джо Носера в статье для издания Bloomberg.

Происшествия На дом Памфиловой совершено нападение Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.