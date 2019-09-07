Политика
ИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 23:31
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Политика
Освобожденный Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский вылетел из украинской столицы в Москву.
Слово и Дело 03:55
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ вчера в 04:47
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
"Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович (Собянин, мэр города - ред.), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города", — заявил Путин в ходе торжественных мероприятий в часть праздника на ВДНХ.
РИА Новости 05:15
Автоспорт
Ф3: Лундгард завоевал поул в Италии, Шварцман третий
Пилот ART Кристиан Лундгард завоевал поул в квалификации Формулы 3 в Италии. Датчанин проехал круг по трассе в Монце за 1:38,834.
F1news.ru вчера в 12:36
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Футбол
Бывший игрок «Анжи» и «Барселоны» ушел из футбола
После каталонцев форвард выступал за миланский «Интер» и в его составе также стал победителем Лиги чемпионов.
Lenta.ru 05:11
Происшествия
«Мосгаз» объяснил появление запаха газа в разных районах Москвы
Запах газа, на который жалуются жители разных районов Москвы, связан с превышением уровня его одорирования поставщиком, угрозы для населения нет, говорится в сообщении "Мосгаза".
РИА Новости вчера в 18:08
Наука
Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Evo-rus.com вчера в 14:33
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Футбол
Куман: Голландия наиграла на победу больше, чем Германия
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над командой Германии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Чемпионат вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Садальский рассказал, как Целиковская повлияла на песню Высоцкого
Телепрограмма 04:40
Гаджеты
Обзор Trust Veza. Беспроводная клавиатура для телевизора и смарт-приставки
Итоги по Trust Veza Trust Veza в одном корпусе объединяет функции мышки и клавиатуры.
Megaobzor.com вчера в 04:09
Политика
В Италии по запросу США задержали российского топ-менеджера
В Неаполе по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
БИЗНЕС Online 05 сентября в 16:54
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
РБК 05 сентября в 20:20
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно
Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.
Известия 05:08
Политика
Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет
Бизнес.Ру вчера в 09:24
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Политика
Bloomberg: Трамп начал грязную игру против автомобильных компаний
Структура, которой поручено беспристрастное обеспечение соблюдения антимонопольных законов Соединённых Штатов, превратилась в ещё один инструмент президента США Дональда Трампа, который он может использовать для поощрения своих друзей или наказания своих врагов среди американских корпораций, пишет Джо Носера в статье для издания Bloomberg.
REGNUM 00:35
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26