Политика
ИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 23:31
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Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
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Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Наука
Анализ ДНК помог раскрыть тайну Хараппской цивилизации
Ученым впервые в истории удалось найти жизнеспособный образец ДНК представителя таинственной Хараппской цивилизации, анализ которой помог выявить связь между этим народом и населением Южной и Центральной Азии.
Российская газета вчера в 07:12
Гаджеты
Qualcomm представит чипсеты Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G
В 2020 Qualcomm представит чипсеты Snapdragon серии 6 и 7, которые будут оснащены модемами по стандарту 5G и смогут принести его в сегмент более доступных смартфонов.
ГЛАС.RU 05:04
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Политика
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся
Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.
FreeNews-Volga 08:51
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Общество
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН вчера в 13:35
Экономика
Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился
По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM 09:22
Политика
Россия и Украина обменялись задержанными
9111.ru 08:04
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Авто
В Китае стартовали продажи роскошного Changan CS75 Plus
На китайском авторынке начались продажи кроссовера Changan CS75 Plus с красивым внешним видом и роскошным салоном.
Discover24 03:46
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru вчера в 06:57
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Футбол
Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву
28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
RT на русском 08:30
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Происшествия
У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера
Российская газета вчера в 22:59
Хоккей
«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Сибирь» в матче КХЛ
РИА Новости 09:15
Политика
В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам
«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.
RT на русском 08:26
Здоровье
Названы основные особенности средневековой европейской диеты
Специалист назвал основные особенности средневековой европейской диеты, которой придерживались аристократические слои населения.
Дни24 07:47
Автоспорт
Стартовала квалификация Гран-при Италии
В Монце началась квалификация четырнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Италии.
Нева Спорт 09:00
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18