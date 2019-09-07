с чего всё началось

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Культура Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Наука Анализ ДНК помог раскрыть тайну Хараппской цивилизации Ученым впервые в истории удалось найти жизнеспособный образец ДНК представителя таинственной Хараппской цивилизации, анализ которой помог выявить связь между этим народом и населением Южной и Центральной Азии.

Гаджеты Qualcomm представит чипсеты Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G В 2020 Qualcomm представит чипсеты Snapdragon серии 6 и 7, которые будут оснащены модемами по стандарту 5G и смогут принести его в сегмент более доступных смартфонов.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Политика Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.

Авто Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.

Общество Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.

Культура В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.

Экономика Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.

Авто В Китае стартовали продажи роскошного Changan CS75 Plus На китайском авторынке начались продажи кроссовера Changan CS75 Plus с красивым внешним видом и роскошным салоном.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Происшествия Столицу Канады заполонили пьяные еноты Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.

Футбол Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву 28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.

Политика «Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».

Политика В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам «В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.

Здоровье Названы основные особенности средневековой европейской диеты Специалист назвал основные особенности средневековой европейской диеты, которой придерживались аристократические слои населения.

Автоспорт Стартовала квалификация Гран-при Италии В Монце началась квалификация четырнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Италии.

Космос Робот Федор вернулся на Землю с МКС Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.