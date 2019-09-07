Политика
ИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 23:31
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Политика
Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 06:25
Экономика
Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет
В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Горобзор.ру вчера в 02:48
Политика
В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.
Парламентская газета 07:11
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Происшествия
Гонщик «Формулы-3» Перони чудом выжил после страшной аварии
Гонщик «Формулы-3» Алекс Перони чудом выжил после автокатастрофы на Гран-при Италии, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 06:10
Политика
Собянин заявил о готовности столицы к проведению выборов
Москва готова к проведению выборов в городской парламент, — подчеркнул глава города.
Вечерняя Москва 04:39
Экономика
Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском
Полицейские пришли с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге, сообщается в Twitter организации.
BFM.ru 07:13
Культура
Первый российско-британский Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича отправляется в турне по России и Великобритании
Мирослав Культишев Историческое знакомство двух великих композиторов Бриттена и Шостаковича уже приводило к неожиданным международным проектам, в рамках которых обе страны смогли наслаждаться не только творениями этих гигантов музыки, но и лучше узнать музыкальные культуры друг друга.
АртМосковия вчера в 00:51
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Экономика
Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%
Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM 06:49
Политика
Германия призвала Украину и Польшу не противодействовать России
Трубопровод идёт в обход традиционных транзитных восточноевропейских стран Украины, Польши, Белоруссии.
Национальный курс 06:21
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Валерия Федорович решилась на кардинальную смену имиджа
Звезда "Кухни" пошла на кардинальную смену имиджа, знаменитость перекрасила волосы в темный цвет и сделала себе каре, чем удивила многих поклонников.
Дни24 вчера в 12:52
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Общество
В Южной Корее из-за тайфуна «Линлин» умерла пожилая женщина
Один человек погиб из-за обрушившегося в субботу на Республику Корея тайфуна "Линлин". Об этом сообщили южнокорейские спасательные службы.
ТАСС 03:31
Авто
В Сети вспомнили о трехрядном универсале «Волга»
Уже 1972 году появилось новое поколение под маркировкой ГАЗ-24-02, данные автомобиль выпускался в версии с трёхрядным кузовом универсал в «гражданской» версии.
Тарантас Ньюс 06:29
Здоровье
Ученые предупредили беременных, чем опасен стресс
REGNUM вчера в 08:36
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Происшествия
Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Германия сообщила о таинственном исчезновении большой станции мониторинга Boknis Eck со дна Балтийского моря.
Газета.Ru 07:08
Политика
Путин решил судьбу Сенцова, осужденного в России за терроризм
Президент России Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку теракта в Крыму.
URA.Ru 06:22
Футбол
Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО
На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
9111.ru вчера в 03:12
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с Днем города.
РИА Новости 05:15
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС 05 сентября в 22:07
Недвижимость
ЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%
Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 08:39
Происшествия
Береговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе
Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива.
REGNUM 05:21