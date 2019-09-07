Политика

ИзвестияИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 23:31

Подробнее о событии

Politico: Китай сообщил о готовности купить у США небольшое количество агропродукции

ТАССвчера в 21:23

СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

РИА Новостивчера в 22:22

СМИ: Китай может купить небольшое количество сельхозпродукции у США

RT на русскомвчера в 23:31

Китай сообщил о согласии закупать сельхозпродукцию у США

Московский Комсомолец04:36

Китай готов возобновить импорт американской сельхозпродукции

Газета.Ru06:00

Politico узнало о предложении Китая купить американскую сельхозпродукцию

РБК01:05

СМИ пишут о готовности Китая к закупке американской сельхозпродукции

РЕН ТВвчера в 23:41
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Политика

Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
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Горобзор.ру вчера в 02:48
Политика

В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.
Парламентская газета 07:11
Политика

Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
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Гонщик «Формулы-3» Перони чудом выжил после страшной аварии

Гонщик «Формулы-3» Алекс Перони чудом выжил после автокатастрофы на Гран-при Италии, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 06:10
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

РБК вчера в 21:25
Политика

Собянин заявил о готовности столицы к проведению выборов

Москва готова к проведению выборов в городской парламент, — подчеркнул глава города.
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Экономика

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Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:15
Происшествия

В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском

Полицейские пришли с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге, сообщается в Twitter организации.
BFM.ru 07:13
Культура

Первый российско-британский Фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича отправляется в турне по России и Великобритании

Мирослав Культишев Историческое знакомство двух великих композиторов Бриттена и Шостаковича уже приводило к неожиданным международным проектам, в рамках которых обе страны смогли наслаждаться не только творениями этих гигантов музыки, но и лучше узнать музыкальные культуры друг друга.
АртМосковия вчера в 00:51
Авто

Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер

Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Единоборства

Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Экономика

Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%

Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM 06:49
Политика

Германия призвала Украину и Польшу не противодействовать России

Трубопровод идёт в обход традиционных транзитных восточноевропейских стран Украины, Польши, Белоруссии.
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Шоу-бизнес

Звезда «Кухни» Валерия Федорович решилась на кардинальную смену имиджа

Звезда "Кухни" пошла на кардинальную смену имиджа, знаменитость перекрасила волосы в темный цвет и сделала себе каре, чем удивила многих поклонников.
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Политика

Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
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В Южной Корее из-за тайфуна «Линлин» умерла пожилая женщина

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ТАСС 03:31
Авто

В Сети вспомнили о трехрядном универсале «Волга»

Уже 1972 году появилось новое поколение под маркировкой ГАЗ-24-02, данные автомобиль выпускался в версии с трёхрядным кузовом универсал в «гражданской» версии.
Тарантас Ньюс 06:29
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Ученые предупредили беременных, чем опасен стресс

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Космос

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Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
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Финансы

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Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
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Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря

Германия сообщила о таинственном исчезновении большой станции мониторинга Boknis Eck со дна Балтийского моря.
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Путин решил судьбу Сенцова, осужденного в России за терроризм

Президент России Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет за подготовку теракта в Крыму.
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Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО

На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
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Общество

Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с Днем города.
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Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы

В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
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Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
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Недвижимость

ЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

Банк России ожидает, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, закладывая в свой прогноз темпы роста около 20% годовых, сказала на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 08:39
Киберспорт

Ролевой экшен Cube World выйдет в Steam спустя 8 лет разработки

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Береговая охрана Ирана задержала танкер с топливом в Персидском заливе

Танкер с экипажем на борту задержала береговая охрана Ирана в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива.
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