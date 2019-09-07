с чего всё началось

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Экономика Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Политика В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.

Политика Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.

Происшествия Гонщик «Формулы-3» Перони чудом выжил после страшной аварии Гонщик «Формулы-3» Алекс Перони чудом выжил после автокатастрофы на Гран-при Италии, сообщает The Sun.

Политика Собянин заявил о готовности столицы к проведению выборов Москва готова к проведению выборов в городской парламент, — подчеркнул глава города.

Экономика Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт» Предполагается, что граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся у них накопления в системе обязательного пенсионного страхования, передает ТАСС.

Происшествия В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском Полицейские пришли с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге, сообщается в Twitter организации.

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