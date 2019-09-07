с чего всё началось

Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Политика Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.

Политика Путин проверит строительство объектов на космодроме Восточный Визит главы государства запланирован на 6 сентября Российский президент Владимир Путин в пятницу, 6 сентября, прибудет на космодром Восточный, чтобы провести там совещание и проверить, как ведется строительство объектов.

Политика Оппозиция Грузии призвала власти подготовиться к диалогу с Москвой "Альянс патриотов Грузии" выступает за диалог с РФ и считает, что лишь переговоры помогут нормализации отношений между двумя странами.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Политика В Иране объявили о новых мерах по ядерной программе Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.

Политика Киев вычеркнул из списка на обмен гражданина России Гаджиева — адвокат Позднее Рыбин сообщил, что, по неподтвержденным данным, Гаджиев был вычеркнут из списков на обмен украинской стороной.

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