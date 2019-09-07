Политика
ИзвестияКитай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 23:31
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Позднее Рыбин сообщил, что, по неподтвержденным данным, Гаджиев был вычеркнут из списков на обмен украинской стороной.
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Напомним, что несколько месяцев назад отъезд певицы в Юрмалу с перрона Рижского вокзала привел к скандалу.
Телепрограмма вчера в 23:02
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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
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В бывших корпусах завода «Арсенал» появится театральная площадка
Невские Новости вчера в 13:28
Футбол
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Как сообщает «Football Italia», в этом сезоне итальянского чемпионата форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду развил скорость в 34,62 км/ч.
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Аргентина же и Польша прошли в плей-офф из группы I досрочно.
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За первые пять рабочих дней сентября пять крупных банков, входящих в топ-25 по величине портфеля вкладов населения, снизили ставки рублевых депозитов для клиентов розничного сегмента.
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Уменьшенная копия McLaren Speedtail была создана компанией Amalgam Collection.
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REGNUM 02:32
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В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
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В финале Надаль сыграет с пятым сеяным россиянином Даниилом Медведевым, который в полуфинале обыграл болгарина Григора Димитрова.
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Шоу-бизнес
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Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
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