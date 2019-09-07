с чего всё началось

В четверг вице-премьер КНР Лю Хэ провел разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Они условились провести очередной раунд торгово-экономических переговоров в начале октября в Вашингтоне, пишет издание Politico.

Китай заявил о готовности закупить у США сельхозпродукцию

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Происшествия В роддоме №2 при родах умерла пациентка Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.

Политика Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.

Политика Додон договорился с Путиным о скидке на газ Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

Единоборства UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Политика Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.

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Политика Макрон высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной Президент Франции Эммануэль Макрон назвал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной ключевым шагом в возобновлении переговоров, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва» Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.

Хоккей «Ак Барс» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ Казанский "Ак Барс" победил "Сочи" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общество Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.

Политика Опубликован список освобожденных Украиной заключенных Опубликован список лиц, попавших на обмен удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной.

Гаджеты Карту Apple превратили в нож для овощей Автор YouTube-канала Mirkojax ASMR сделал из физической карты Apple Card нож, подходящий для нарезки продуктов.

Политика Вместе с освобожденными из России в Киев прилетела кошка В киевский аэропорт «Борисполь», вместе с отпущенными в России по договорённости с Украиной удерживаемыми лицами, прилетела кошка Маша.

Политика Нидерланды попросили Россию передать им свидетеля по делу МН17 По его данным, следователи из Голландии уже допросили Владимира Цемаха на Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключёнными с Россией.

Политика Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.

Фигурное катание Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.

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Здоровье Врачи оспорили миф о вреде соли "Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.

Политика Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна» Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.