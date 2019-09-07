Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruКитай заявил о готовности закупить у США сельхозпродукцию

В четверг вице-премьер КНР Лю Хэ провел разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Они условились провести очередной раунд торгово-экономических переговоров в начале октября в Вашингтоне, пишет издание Politico.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 23:31

Подробнее о событии

Politico: Китай сообщил о готовности купить у США небольшое количество агропродукции

ТАССвчера в 21:23

СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию

РИА Новостивчера в 22:22

Китай сообщил о согласии закупать сельхозпродукцию у США

Московский Комсомолец04:36

Китай готов возобновить импорт американской сельхозпродукции

Газета.Ru06:00

СМИ: Китай может купить небольшое количество сельхозпродукции у США

RT на русскомвчера в 23:31

Politico узнало о предложении Китая купить американскую сельхозпродукцию

РБК01:05

СМИ пишут о готовности Китая к закупке американской сельхозпродукции

РЕН ТВвчера в 23:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Политика

Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Snob.ru 06:50
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Ведомости 12:59
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия 08:51
Здоровье

Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза

Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Происшествия

В роддоме №2 при родах умерла пациентка

Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Политика

Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Российская газета 12:48
Политика

Додон договорился с Путиным о скидке на газ

Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Единоборства

UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Религия

Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ

Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Происшествия

На внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП

В Невском районе Северной столицы на внутренней стороне КАД произошло массовое ДТП. Инцидент случился сегодня, 7 сентября, около 12:00.
Gazeta.SPb 08:14
Политика

Макрон высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной ключевым шагом в возобновлении переговоров, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:29
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий вчера в 14:57
Хоккей

«Ак Барс» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанский "Ак Барс" победил "Сочи" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС 12:32
Политика

Путин помиловал террориста Сенцова и ещё 10 граждан Украины

REGNUM 05:45
Общество

Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика

Опубликован список освобожденных Украиной заключенных

Опубликован список лиц, попавших на обмен удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной.
Ruposters.ru 06:57
Гаджеты

Карту Apple превратили в нож для овощей

Автор YouTube-канала Mirkojax ASMR сделал из физической карты Apple Card нож, подходящий для нарезки продуктов.
Ferra 04:27
Политика

Вместе с освобожденными из России в Киев прилетела кошка

В киевский аэропорт «Борисполь», вместе с отпущенными в России по договорённости с Украиной удерживаемыми лицами, прилетела кошка Маша.
Московский Комсомолец 08:12
Политика

Нидерланды попросили Россию передать им свидетеля по делу МН17

По его данным, следователи из Голландии уже допросили Владимира Цемаха на Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключёнными с Россией.
Говорит Москва 11:47
Политика

Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:53
Фигурное катание

Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме

На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Российская газета 12:19
Происшествия

Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона митингующих

Полиция Гонконга применила перцовый газ в ходе очередных демонстраций в районе Монг Кок.
Известия 12:46
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика

Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Футбол

Кокорина и Мамаева освобождают по УДО

С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
Автоспорт

Даниил Квят: В команде допустили ошибку

F1news.ru 11:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное