Политика
RuNews24.ruКитай заявил о готовности закупить у США сельхозпродукцию
В четверг вице-премьер КНР Лю Хэ провел разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Они условились провести очередной раунд торгово-экономических переговоров в начале октября в Вашингтоне, пишет издание Politico.
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с чего всё началось
«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 23:31
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Здоровье
Крымские врачи-дерматологи применяют новые методики в лечении псориаза
Псориаз сопровождается многими заболеваниями-спутниками, в том числе сочетается с такими тяжёлыми недугами, как болезнь Крона, болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит, рассеянный склероз.
Крымская газета 05 сентября в 07:01
Происшествия
В роддоме №2 при родах умерла пациентка
Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Политика
Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Происшествия
На внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП
В Невском районе Северной столицы на внутренней стороне КАД произошло массовое ДТП. Инцидент случился сегодня, 7 сентября, около 12:00.
Gazeta.SPb 08:14
Политика
Макрон высказался об обмене заключенными между Россией и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной ключевым шагом в возобновлении переговоров, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:29
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий вчера в 14:57
Хоккей
«Ак Барс» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанский "Ак Барс" победил "Сочи" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС 12:32
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
Опубликован список освобожденных Украиной заключенных
Опубликован список лиц, попавших на обмен удерживаемыми гражданами между Россией и Украиной.
Ruposters.ru 06:57
Гаджеты
Карту Apple превратили в нож для овощей
Автор YouTube-канала Mirkojax ASMR сделал из физической карты Apple Card нож, подходящий для нарезки продуктов.
Ferra 04:27
Политика
Вместе с освобожденными из России в Киев прилетела кошка
В киевский аэропорт «Борисполь», вместе с отпущенными в России по договорённости с Украиной удерживаемыми лицами, прилетела кошка Маша.
Московский Комсомолец 08:12
Политика
Нидерланды попросили Россию передать им свидетеля по делу МН17
По его данным, следователи из Голландии уже допросили Владимира Цемаха на Украине, прежде чем он уехал в Москву в рамках обмена заключёнными с Россией.
Говорит Москва 11:47
Политика
Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:53
Фигурное катание
Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме
На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Российская газета 12:19
Происшествия
Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона митингующих
Полиция Гонконга применила перцовый газ в ходе очередных демонстраций в районе Монг Кок.
Известия 12:46
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
Автоспорт
Даниил Квят: В команде допустили ошибку
F1news.ru 11:00