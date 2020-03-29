Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает агентство Xinhua.
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Китаю практически удалось остановить эпидемию коронавируса

Эхо Москвы08:31

Китайские власти заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

РИА Новости06:25

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

РБК07:16

Власти Китая заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Комсомольская правда06:47

Китай заявил о конце эпидемии коронавируса

Lenta.ru07:58

В Китае остановили распространение коронавируса

RT на русском06:14

Пекин объявил об остановке эпидемии коронавируса в Китае

News.ru05:59
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Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

КП - Беларусь08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество

Спецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев

Московский Комсомолец 03:04
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Политика

Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Известия 09:02
Политика

Песков не переходил на удаленную работу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.
Российская газета 08:58
Транспорт

В Сочи запретили въезд в город через автомобильный пост Магри

В Краснодарском крае закрыты 35 автовокзалов, в том числе и сочинский. Официальные рейсы между городами края остановлены.
Sochinews 06:46
Музыка

Лидер Little Big представил «карантинную» версию своей песни

Аргументы и Факты вчера в 23:47
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости вчера в 09:59
Здоровье

Рошаль оценил перспективы вакцинации от коронавируса

Результаты вакцинации от коронавируса нового типа будут заметны минимум через год-два после создания вакцины, сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.
News.ru 02:25
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Происшествия

В Мурманске ирландского шахматиста вылечили от коронавируса

В Мурманске из больницы выписан ирландский спортсмен, у которого 16 марта был подтвержден коронавирус.
Российская газета 08:23
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Армия и оружие

Турецкие силы лишили курдов воды на фоне пандемии

Жителей части северо-восточной Сирии лишили доступа к пресной воде.
News.ru 26 марта в 06:00
Экономика

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

В текущих условиях у компаний из-за падения оборотов на 50–80% в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а значит, невозможность работы и уплаты налогов.
РБК 08:45
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
Армия и оружие

Международная коалиция во главе с США покидает авиабазу K-1 в Ираке

Международная коалиция во главе с США оставляет авиабазу К-1 иракским военным.
News.ru 07:33
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Футбол

Григорий Иванов: «РПЛ возобновится не раньше июня. И это в лучшем случае»

Федун и Иванов правы — надо завершать чемпионат без оглядки на Европу — Вы уже несколько раз предлагали завершить этот чемпионат и начать все с чистого листа.
Спорт-Экспресс 05:45
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
RT на русском 07:15
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Общество

Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу

Россияне, решившие на длинные выходные выбраться из города, могут оказаться в неприятной ситуации.
Российская газета 27 марта в 17:38
Здоровье

В России представили лекарство от коронавируса

Газета.Ru вчера в 09:41
Музыка

Пухляш из Little Big станцевал в студии НТВ под хит Лолиты

Дмитрий Красилов в студии программы НТВ «Центральное телевидение» рассказал, что еще точно не знает, как теперь будет проходить «Евровидение».
НТВ вчера в 09:06
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Гаджеты

Устройство новой Xbox показали на видео

Устройство новой Xbox показали на видео. Из ролика можно понять, почему новая консоль Microsoft выглядит так нетипично.
Ferra 07:30
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
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