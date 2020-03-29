Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает агентство Xinhua.

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

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Политика В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.