Коронавирус
ИзвестияВ Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает агентство Xinhua.
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество
Спецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев
Театры
Большой театр покажет спектакли онлайн
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40
Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Политика
Назначен новый глава Роскомнадзора
Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
Политика
Песков не переходил на удаленную работу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.
Транспорт
В Сочи запретили въезд в город через автомобильный пост Магри
В Краснодарском крае закрыты 35 автовокзалов, в том числе и сочинский. Официальные рейсы между городами края остановлены.
Музыка
Лидер Little Big представил «карантинную» версию своей песни
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Здоровье
Рошаль оценил перспективы вакцинации от коронавируса
Результаты вакцинации от коронавируса нового типа будут заметны минимум через год-два после создания вакцины, сообщил президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.
Общество
Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ
Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
Происшествия
В Мурманске ирландского шахматиста вылечили от коронавируса
В Мурманске из больницы выписан ирландский спортсмен, у которого 16 марта был подтвержден коронавирус.
Общество
Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Армия и оружие
Турецкие силы лишили курдов воды на фоне пандемии
Жителей части северо-восточной Сирии лишили доступа к пресной воде.
Экономика
Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%
В текущих условиях у компаний из-за падения оборотов на 50–80% в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а значит, невозможность работы и уплаты налогов.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Армия и оружие
Международная коалиция во главе с США покидает авиабазу K-1 в Ираке
Международная коалиция во главе с США оставляет авиабазу К-1 иракским военным.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Футбол
Григорий Иванов: «РПЛ возобновится не раньше июня. И это в лучшем случае»
Федун и Иванов правы — надо завершать чемпионат без оглядки на Европу — Вы уже несколько раз предлагали завершить этот чемпионат и начать все с чистого листа.
Политика
Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу
Россияне, решившие на длинные выходные выбраться из города, могут оказаться в неприятной ситуации.
Здоровье
В России представили лекарство от коронавируса
Музыка
Пухляш из Little Big станцевал в студии НТВ под хит Лолиты
Дмитрий Красилов в студии программы НТВ «Центральное телевидение» рассказал, что еще точно не знает, как теперь будет проходить «Евровидение».
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Гаджеты
Устройство новой Xbox показали на видео
Устройство новой Xbox показали на видео. Из ролика можно понять, почему новая консоль Microsoft выглядит так нетипично.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.