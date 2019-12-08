Экономика
Новые ИзвестияКитай значительно снизил объемы экспорта в США
Импорт товаров из США в Китай снизился на 23,3 процента, а общий объем торговли между Пекином и Вашингтоном уменьшился на 15,2 процента, сообщает DW. Как сообщал МВФ, торговая война Пекина и Вашингтона оказывает негативное влияние на глобальный рост экономики.
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Культура
Пугачева рассказала о своей несбывшейся мечте
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Политика
Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни может прекратить свою работу по вине президента США Дональда Трампа.
Политика
В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки»
Напомним, накануне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его призыв выйти на акцию «Красные линии» на майдан Незалежности (площадь Независимости) нельзя расценивать как протест против действующей власти.
Армия и оружие
В США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
По сообщению агенства Reuters, американский беспилотник, пропавший в конце ноября в небе над Ливией, по мнению африканского командования ВС США мог быть сбит российскими системами ПВО.
Политика
В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России
Экономика
Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт
Известный российский медик и главврач городской клинической больницы 71 в Москве Александр Мясников предупредил об опасности популярного продукта для детей.
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Наука
Нейросеть «научили» активно читать по губам
Американские ученые вместе с китайскими коллегами научили нейросеть активно читать по губам.
Политика
Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Киев в 1991 году был готов отказаться от Крыма и всего юго-востока Украина, вина в том, что эти территории не были присоединены к России, лежит на администрации первого президента РФ Бориса Ельцина.
Шоу-бизнес
Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании учебных заведений в Биробиджане
Спецслужбы проверяют сообщения о минировании зданий медицинского колледжа и колледжа культуры и искусств в Биробиджане.
Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил журналистам командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Половина НКО предпочитают грантовую форму господдержки, заявили в ОП
Проектную или грантовую поддержку НКО поддерживают 48% участников опроса Общественной палаты.
Биатлон
Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе в Остерсунде
Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась победой сборной Норвегии в составе Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марты Ульсбю-Ройселан.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка
Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Общество
СМИ: подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине запросил убежище в Германии
Подозреваемый в убийстве гражданина Грузии в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии.
Общество
Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря
Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Политика
Возможность встречи Трампа и Лаврова подтвердили в Белом доме
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа может состояться.