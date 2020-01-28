Общество

Lenta.ruLenta.ruКитайцам закрыли въезд в Россию

Китайцам закрыли въезд в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Российские туроператоры приостанавливают прием организованных групп из Китая

Понедельник, 27 января, стал последним днем приема в России организованных групп китайских туристов, однако остановка въезда произойдет только сегодня, пояснили в РСТ.
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Россия закрылась от китайских туристов. Но не стала выгонять уже приехавших

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
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В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай

Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
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В Евросоюзе (ЕС) решили дополнительно наказать Россию за проведение выборов местной власти в Крыму, передает ТАСС.
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Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе не может быть

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Китай занял второе место по объемам продаж оружия в мире

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