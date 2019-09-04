Экономика

Lenta.ruLenta.ruКитайцы пустят российский газ на спирт

В перспективе предприятие станет крупнейшим в мире. В качестве сырья предполагается использовать газ из месторождений Западной Якутии, а строить завод будет зарегистрированная в Гонконге Sherwood Energy, передает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Якутский газ перегонят на спирт

Господин Тао добавил, что как основной инвестор в метанольные мощности рассматривается китайская Chengzhi, один из крупнейших импортеров метанола в КНР, которая недавно запустила проект по переработке метанола в олефины на 1 млн тонн в год в порту Нанкина.
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Китайцы пустят российский газ на спирт

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Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 07:31, Вашингтон
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