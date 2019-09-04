Экономика
Lenta.ruКитайцы пустят российский газ на спирт
В перспективе предприятие станет крупнейшим в мире. В качестве сырья предполагается использовать газ из месторождений Западной Якутии, а строить завод будет зарегистрированная в Гонконге Sherwood Energy, передает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Господин Тао добавил, что как основной инвестор в метанольные мощности рассматривается китайская Chengzhi, один из крупнейших импортеров метанола в КНР, которая недавно запустила проект по переработке метанола в олефины на 1 млн тонн в год в порту Нанкина.Коммерсантъвчера в 19:33
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Инвестор из Гонконга построит на Дальнем Востоке крупнейший завод метанола
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Экономика
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Политика
Минобороны США одобрило строительство стены с Мексикой за $3,6 млрд
Московский Комсомолец вчера в 19:40
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РИА Новости вчера в 18:28
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Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга.
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Известия 06:07
Технологии
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Издание "Коммерсант" сообщает, что к началу 2020 года стороны совместно с экспертами планируют предложить варианты, позволяющие легально использовать eSIM В России.
Машины и Механизмы 05:27
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В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
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В Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.
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Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал со съемок украинского политолога
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Три человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в 5-этажном жилом доме в Ангарске Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 06:05
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Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего украинского лидера, депутата Верховной Рады Петра Порошенко прямо во время его выступления в парламенте.
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Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
Возможности разных категорий заемщиков оцениваются в зависимости от двух параметров — кредитоспособности и платежеспособности, объясняет методологию исследования Лагуткин.
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В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами.
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Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
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Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
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Коммерсантъ вчера в 11:12