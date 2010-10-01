Баскетбол

ЧемпионатЧемпионатКитайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»

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В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс». Инцидент произошёл в одном из баскетбольных залов Шанхая. Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru 12:36
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

В Кремле прокомментировали идею включения США в «нормандский формат»

Идея включение Соединённых Штатов в «нормандскую четвёрку» не находит поддержки у участников данного формата, но Вашингтон может использовать свое влияние на Украину для скорейшего выполнения незалежной своих обязательств по Минскому соглашению.
Комсомольская правда 12:56
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Происшествия

Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле

На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Гаджеты

Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон

Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
ТАСС 11:09
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей 10:32
Политика

Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента

Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15
Единоборства

Новым соперником Усика станет Уизерспун

Американский боксер супертяжелого веса Чазз Уизерспун станет соперником украинца Александра Усика.
Спорт-Экспресс 14:00
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Вести.Ru 12:05
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Политика

Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

ТАСС 15:34
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Экономика

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
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Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон вывела семилетнего приемного сына Джексона на прогулку в женской одежде.
Известия вчера в 23:23
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На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве

Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
ИнфоСМИ 12:52
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Экономика

В Грузии оценили ущерб от запрета на рейсы в Россию

Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".
РИА Новости 18:40
Музыка

Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS

Американская певица Билли Айлиш ответила поклонникам о возможном сотрудничестве с K-pop группой BTS во время интервью с NPR Music, видео которого опубликовали зрители в Твиттере.
РИА Новости 09:19
Наука

Ученые приручили вихри Джозефсона

Ученые из лаборатории топологических квантовых явлений в сверхпроводящих системах МФТИ решили применить магнитно-силовой микроскоп (МСМ) для изучения джозефсоновских вихрей в системе из двух сверхпроводящих контактов из ниобия, и прослойки из меди (Nb/Cu/Nb), играющей роль слабой связи.
Naked Science вчера в 04:59
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МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
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В столице завершен Comic Con Russia 2019

Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
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Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

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Кузяев тренируется в сборной России по индивидуальной программе

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Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
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Дэрил Мори
American sports executive and a general manager of the Houston Rockets of the National Basketball Association since 2007. He is a strong proponent of analytical methods, having created the "true shooting percentage" statistic, and co-founded the annual MIT Sloan Sports Analytics Conference. Morey's basketball philosophy, heavily reliant on analytics, favors three-point field goals over mid-range jumpers. This style has been dubbed "Moreyball", as a nod towards Michael Lewis's Moneyball.
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Мужская профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады. Входит в четвёрку главных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, наряду с НХЛ, МЛБ и НФЛ. Была основана в 1946 году как Баскетбольная ассоциация Америки и, соединившись с Национальной баскетбольной лигой, была переименована в Национальную баскетбольную ассоциацию.
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