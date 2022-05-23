РИА НовостиКитайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула залКитайская делегация на международном экономическом форуме в Давосе после выступления президента Украины Владимира Зеленского не присоединилась к овациям и покинула зал.ТК ЗвездаВ эфире телеканала CNN политик показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих делегатов из КНР в окружении аплодирующих людей.Украина.руПолитик показал снимок, на котором можно увидеть, что зал аплодирует Зеленскому, а делегаты из КНР воздержались от оваций.Народные новостиКурс на отказ от поставок нефти и газа из России активно поддерживают США, которые призывают альтернативных производителей нарастить добычу.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградRT на русскомВечерняя МоскваФАНРЕН ТВКомсомольская правдаНародные новостиАбзацДума ТВГазета.RuREGNUMПодробнее о событииДелегация КНР покинула зал после выступления Зеленского на форуме в ДавосеRT на русском09:59Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула залРИА Новости09:00Самое цитируемоеДелегация Китая после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула залКомсомольская правда09:53Китайская делегация без аплодисментов покинула зал после выступления Зеленского в ДавосеLenta.ru09:18Делегация КНР устроила демарш против Зеленского на форуме в ДавосеТВ Центр09:28Делегация КНР отказалась аплодировать Зеленскому в ДавосеSmotrim.ru09:20Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула залИзвестия09:46Показать ещёОценить1,7KПоделиться