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Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула зал

Китайская делегация на международном экономическом форуме в Давосе после выступления президента Украины Владимира Зеленского не присоединилась к овациям и покинула зал.
ТК Звезда
В эфире телеканала CNN политик показал фотографию, на которой можно увидеть сидящих делегатов из КНР в окружении аплодирующих людей.
Украина.ру
Политик показал снимок, на котором можно увидеть, что зал аплодирует Зеленскому, а делегаты из КНР воздержались от оваций.
Народные новости
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РИА Новости

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Делегация КНР покинула зал после выступления Зеленского на форуме в Давосе
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Китайская делегация после выступления Зеленского в Давосе не аплодировала и покинула зал
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