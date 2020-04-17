Экономика
REGNUMВ Китае упали реальные доходы на душу населения
В сельских районах номинальный располагаемый доход на душу населения составил 4641 юань, что на 0,9% больше в номинальном исчислении и на 4,7% ниже в реальном. Потребительские расходы на душу населения упали на 8,2% в годовом исчислении до 5082 юаней за первый квартал.
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Здоровье
В Ивановской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ивановской области, у 74-летнего пациента была тяжелая сопутствующая патология, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:13
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Здоровье
Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше
По словам властей города, точное число жертв составляет 3 869 человек - оно выросло на 1 290.
Общественное телевидение России 02:42
Происшествия
В Крыму за сутки более 200 граждан получили штрафы за прогулки
Симферополь, 16 апреля 2020, 16:04 — REGNUM За сутки полицейские оштрафовали более 200 крымчан, которые беспричинно находились на улице.
REGNUM вчера в 09:04
Общество
Более 11 тысяч компаний в Москве освободят от арендных платежей
Более 11 московских компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента городского имущества.
Интерфакс 06:26
Общество
ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр
Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс вчера в 13:51
Здоровье
Российским врачам разрешили лечить коронавирус гидроксихлорохином
Правительство России одобрило использование незарегистрированного ранее препарата гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции.
Orenburg.media 04:27
Происшествия
Готовивший нападение на школу в Красноярске подросток арестован
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 06:26
Общество
Правительство Японии раздаст гражданам по 100 тысяч иен
Сегодня, 15 апреля 2020 года, стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность единовременной выплаты гражданам в размере 100 тысяч иен ($930) на каждого в качестве поддержки в условиях пандемии китайского коронавируса.
Саминвестор 15 апреля в 07:13
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 30 апреля
Режим самоизоляции в Омской области продлён до 30 апреля, сообщили журналистам в пятницу в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:32
Происшествия
В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
Политика
Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
РИА Новости 05:24
Общество
Оперативный штаб Кубани проведет заседание в прямом эфире
Трансляция начнется в 14:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24», на официальном YouTube-канале губернатора, на сайте администрации Кубани.
ЮГ Times 05:40
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Происшествия
В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией
Российская газета 06:20
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Путешествия
Анталья ждет иностранных туристов не раньше августа
Вестник Кавказа 05:05
Хоккей
Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру
В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
ODDS.ru 00:03
Общество
Несколько регионов России накроет аномальное тепло
Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней.
Газета.Ru вчера в 23:56
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
Политика
Точного прогноза по коронавирусу быть не может, заявили в Кремле
Точного прогноза по развитию ситуации с COVID-19 в России быть не может, решения принимаются исходя из текущей ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в малых «барах» в жилых домах
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
РИА Новости 04:19
Происшествия
В Башкирии количество жертв коронавируса выросло до восьми
В Башкирии скончались от коронавируса еще двое пациентов.
Российская газета 06:38
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Происшествия
В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции
В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 04:08
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Технологии
Роскомнадзору могут разрешить блокировать пиратские приложения
Пиратский контент на мобильных платформах предлагают блокировать усилиями работников Роскомнадзора, следует из предложенных к антипиратскому законопроекту поправок депутатов Госдумы РФ.
Народные новости 03:25
Кино
Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»
Warner Bros. продолжает интриговать поклонников новыми кадрами из грядущего блокбастера «Чудо-женщина: 1984».
Киноафиша России 05:23
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru вчера в 08:25