с чего всё началось

В сельских районах номинальный располагаемый доход на душу населения составил 4641 юань, что на 0,9% больше в номинальном исчислении и на 4,7% ниже в реальном. Потребительские расходы на душу населения упали на 8,2% в годовом исчислении до 5082 юаней за первый квартал.

В Китае упали реальные доходы на душу населения

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Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 48

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Технологии Роскомнадзору могут разрешить блокировать пиратские приложения Пиратский контент на мобильных платформах предлагают блокировать усилиями работников Роскомнадзора, следует из предложенных к антипиратскому законопроекту поправок депутатов Госдумы РФ. 6