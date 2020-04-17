Экономика

REGNUMREGNUMВ Китае упали реальные доходы на душу населения

В сельских районах номинальный располагаемый доход на душу населения составил 4641 юань, что на 0,9% больше в номинальном исчислении и на 4,7% ниже в реальном. Потребительские расходы на душу населения упали на 8,2% в годовом исчислении до 5082 юаней за первый квартал.
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с чего всё началось
ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале 2020 года, что стало первым снижением этого показателя с 1976 года, сообщает
 South China Morning Post со ссылкой на данные Национального бюро статистики (NBS) КНР.
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РИА Новостивчера в 22:11

ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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Здоровье

В Ивановской области умер первый пациент с коронавирусом

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Здоровье

Умерших от коронавируса в Ухане оказалось на 1290 человек больше

По словам властей города, точное число жертв составляет 3 869 человек - оно выросло на 1 290.
Общественное телевидение России 02:42
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Происшествия

В Крыму за сутки более 200 граждан получили штрафы за прогулки

Симферополь, 16 апреля 2020, 16:04 — REGNUM За сутки полицейские оштрафовали более 200 крымчан, которые беспричинно находились на улице.
REGNUM вчера в 09:04
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Общество

Более 11 тысяч компаний в Москве освободят от арендных платежей

Более 11 московских компаний получили уведомления о возможности освобождения от арендных платежей, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента городского имущества.
Интерфакс 06:26
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Общество

ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр

Замглавы ФНС отметил, что "жизнь сегодня показала, особенно последние месяцы, что у нас нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".
Интерфакс вчера в 13:51
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Здоровье

Российским врачам разрешили лечить коронавирус гидроксихлорохином

Правительство России одобрило использование незарегистрированного ранее препарата гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции.
Orenburg.media 04:27
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Происшествия

Готовивший нападение на школу в Красноярске подросток арестован

16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 06:26
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Общество

Правительство Японии раздаст гражданам по 100 тысяч иен

Сегодня, 15 апреля 2020 года, стало известно, что правительство Японии рассматривает возможность единовременной выплаты гражданам в размере 100 тысяч иен ($930) на каждого в качестве поддержки в условиях пандемии китайского коронавируса.
Саминвестор 15 апреля в 07:13
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 30 апреля

Режим самоизоляции в Омской области продлён до 30 апреля, сообщили журналистам в пятницу в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:32
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Происшествия

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Ведомости 05:54
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Политика

Лукашенко ответил критикующим меры борьбы COVID-19 в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика пошла своим путем по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, поскольку, в отличие от ряда других стран, сохранила эффективную систему здравоохранения.
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Общество

Оперативный штаб Кубани проведет заседание в прямом эфире

Трансляция начнется в 14:00 в прямом эфире телеканала «Кубань 24», на официальном YouTube-канале губернатора, на сайте администрации Кубани.
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Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

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Происшествия

В Башкирии омбудсмен начала проверку задержания детей полицией

Российская газета 06:20
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Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру

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Несколько регионов России накроет аномальное тепло

Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней.
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Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста вчера в 15:04
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Политика

Точного прогноза по коронавирусу быть не может, заявили в Кремле

Точного прогноза по развитию ситуации с COVID-19 в России быть не может, решения принимаются исходя из текущей ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Общество

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в объектах общепита площадью меньше 20 квадратных метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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В Башкирии количество жертв коронавируса выросло до восьми

В Башкирии скончались от коронавируса еще двое пациентов.
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ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции

В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
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Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Галь Гадот против Кристен Уиг и Педро Паскаля на новых кадрах «Чудо-женщины: 1984»

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Авто

GM-АвтоВАЗ получила новое название

Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru вчера в 08:25
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