Экономика
Lenta.ruКитайская экономика начала восстанавливаться быстрыми темпами
Производство в Китае растет самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. Такая динамика свидетельствует о том, что восстановление экономики начинает набирать обороты, пишет CNN. Индекс деловой активности (PMI) вырос до 52,8 пункта в июле с июньских 51,2. Это самый быстрый взлет с января 2011 года.
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Японские аналитики надеются на проблемы с восстановлением экономики Китая
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«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
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Напомним, Кызласова подозревают в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета 02:07
Общество
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Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку Хакеры нашли применение утекшим паспортным данным участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
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Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром Гамалеи, уже завершились, сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.
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Сергей Гармаш заработал 96 млн рублей за три рекламных заказа
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Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
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ЦБ опубликовал курс доллара и евро на 4 августа
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В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
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