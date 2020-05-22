Экономика
Газета.RuКитайская экономика откатилась на 40 лет назад
Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%. Тем не менее власти республики намерены наращивать оборонный бюджет, достроить "среднезажиточное общество" и покончить с нищетой. России следует ожидать сокращения взаимной торговли с соседом.
Читать в источнике
Оценить57
Подробнее о событии
Показать все источники
Китай не будет ставить цель для темпов роста ВВП в 2020 году впервые с 1994 года
Интерфаксвчера в 01:20
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 01:46, Ашберн
Политика
Немецкий политик предложил лечить россиян с коронавирусом в Германии
Премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер призвал открыть двери немецких больниц для больных COVID-19 россиян.
ФАН вчера в 22:32
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Космос
Тунгусский взрыв мог быть вызван астероидом, который все еще вращается вокруг Солнца
Одной из проблем при изучении Тунгусского события является его удаленность.
AstroNews.ru 20 мая в 12:23
Политика
Небензя сообщил о причинах присоединения Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Арриа, что Украина в 2014 году сама открыла путь к воссоединению Крыма с Россией, передает ТАСС.
Дождь вчера в 03:29
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 01:32
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса
Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
Общество
Буксир вернулся в порт после погружения батискафа в Марианскую впадину
Буксир Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» вернулся в порт приписки во Владивосток после погружения батискафа на дно Марианской впадины.
News.ru 01:38
Кино
Чернокожий князь Ростов в сериале «Великая» смутил российских зрителей
Российские зрители высказали недовольство князем Ростовым в сериале «Великая». Впечатлениями поделились пользователи Twitter.
Mockva.ru 21 мая в 11:46
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Политика
Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС вчера в 11:09
Политика
Союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Как утверждает Афинское агентство новостей АМНА, все союзники США на срочном совещании послов НАТО призвали Вашингтоне выходить из Договора по открытому небу, об этом агентству рассказал источник в дипломатических кругах.
Московский Комсомолец 00:38
Политика
Названы сроки возвращения регионов России к нормальной жизни
Mohammad Javad Abjoushak / Globallookpress Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев назвал сроки возвращения большинства регионов России к нормальной жизни.
РЕН ТВ вчера в 09:33
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в дерби Берлина
ProstoProSport вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru вчера в 12:38
Здоровье
Депутат зачитала на видео жуткое письмо больной коронавирусом
Депутат Ольга Секачева принесла на заседание Ярославской областной Думы и зачитала там письмо заболевшей коронавирусом женщины.
Московский Комсомолец вчера в 14:32
Здоровье
Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови
Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Сайт интересных новостей вчера в 13:18
Общество
Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова
Lenta.ru вчера в 13:25
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:22
Наука
Прародину коренных американцев нашли у Байкала
Прародину коренных американцев нашли у Байкала.
Evo-rus.com вчера в 02:59
Общество
Новых зараженных коронавирусом выявили в Кузбассе
По состоянию на 11:00 пятницы, 22 мая, в течение минувших суток в Кузбассе зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Avoka.do вчера в 00:11
Происшествия
В Дагестане в перестрелке с боевиками ранен спецназовец
Кавказ Пост вчера в 09:46