Экономика КНР оказалась отброшенной на 40 лет назад. Китайский ВВП ушел в минус на 6,8%. Тем не менее власти республики намерены наращивать оборонный бюджет, достроить "среднезажиточное общество" и покончить с нищетой. России следует ожидать сокращения взаимной торговли с соседом.

Китайская экономика откатилась на 40 лет назад

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